Fekécs Szilárd összetettben 309 kilogrammig jutva a 12. helyen végzett a súlyemelők jereváni Európa-bajnokságán szerdán, a 81 kilósok mezőnyében.

A Békési TE 19 esztendős Eb-újonca – a 16 fős mezőny legfiatalabbjaként – a fogásnemi sorrendben szakításban tizenkettedikként, lökésben pedig tizedikként zárt, utóbbiban országos korosztályos csúcsot felállítva.

A kontinensviadal eredményközlőjének tanúsága szerint Fekécs az első fogásnemben kétszer is rontott kezdősúlyán, végül harmadjára kiszakította a 136 kilót. Lökésben viszont három kifogástalan gyakorlatot mutatott be, a 165 után a 168-cal is megbirkózott, majd a 173 kilogrammal is elbánt, egy kilót javítva korábbi országos juniorcsúcsán.

Az örményországi kontinenstornának legközelebb szombat este lesz magyar indulója, akkor kettő is: a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület U23-as Európa-bajnoka, Mitykó Veronika és Boros Viktória egyaránt 87 kilogrammban lép pódiumra.