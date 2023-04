Marta Drpa bombájával és Bagyinka Fanni ászával nagy lendületet vett és négy ponttal ellépett a mérkőzés elején a Békéscsaba. Tovább nőtt az előny, a különbség pedig hamar elérte a tízet is. A Szent Benedek második időkérését a második Bagyinka-ász követte, majd a fél csapatát lecserélte Krisztian Mihajlov, az új emberek pedig tíz alá tudták vinni a lemaradást. Ekkor Tóth Gábor kért időt és minden vissza is tért az addigi kerékvágásba: Ceyda Aktas erőteljes ütésével 11 szettlabda jött össze, majd a másodikat Bodnár értékesítette.

A második szett kezdetén még a fürediek vezettek, de 5:4-nél ötpontos sorozatot produkált a Csaba Ralitsa Vaszileva és Lia Mosher jó megoldásainak is köszönhetően. Meggyőzően röplabdázott a vendég, s bár a hazaiak időkérése és a kettős visszacseréje után felpörgött az SZBRA. Bodnár Dorottya gyorsan lehűtötte a kedélyeket egy blokkal és egy ásszal. A házigazda akármivel próbálkozott, s a hajrára már hétre duzzadt a csabai előny, végül a harmadik szettlabdát a háló segítségével Vaszileva értékesítette.

A harmadik felvonásban a meccs során először hárompontos fórra tett szert a Balatonfüred, de a Csaba nem adta fel, Glemboczki Zóra nyitásai után feljött mínusz 2-re, majd 20-nál utol is érte a Szent Benedeket, mi több a vezetést is visszaszerezte. Végül meccslabdája is lett a vendégeknek, de ezt hárította a házigazda, később pedig egy hosszú labdamenet végén a játszmát is megnyerte.

A hazaiak lendületbe jöttek, a Csabának 4:0-ról kellett elkezdeni a visszakapaszkodást. Sikerült látótávolságra kerülni, de kettőnél közelebb nem tudott közelebb jutni. 15:10-nél hosszú hajrát nyitott a Békéscsaba, de ebben a szettben nem volt esélye, a végén pedig a hat szettlabdájából már az elsőt beütötte a Füred.

A döntő játszmát a Békéscsaba indította jobban, de érthetetlen bírói ítéletek és két ajándékpont után új erőre kapott a hazai gárda, de így is 8:6-os csabai vezetésnél cseréltek térfelet a csapatok. Ceyda Aktas ekkor is vezérré lépett elő, csapata növelte az előnyt, de a SZBRA feljött 13:12-re. Drpa ekkor egy bombával két meccslabdához juttatta a Csabát, ám a hazaiak mindkettőt hárították, Tóth Gábor pedig időt kért. 15:15-nél extra védekezés kellett az újabb vendég meccslabdához, majd jött Aktas, aki egy védhetetlen támadással lezárta a második ötmeccses partit is.

Az egyik fél három nyert mérkőzéséig tartó párharc állása: 2–0 a Békéscsaba javára.

Swietelsky-Békéscsaba–Szent Benedek Röplabda Akadémia 3:2 (–14, –19, 24, 19, –15)

Extraliga női elődöntő, 2. mérkőzés. Balatonfüred, 500 néző. V.: Kiss Z., Adler. Szent Benedek RA: Vacsi 3, Koleva 6, Basnakova 24, Nacsa-Pekárik 6, Herbin-Baker 4, Pérez Ramos 11. Cs.: Fáth, Balogh E. (liberók), Michalewicz, Sztijepics, Jankovics 16, Orosz 2. Vezetőedző: Krisztijan Mihajlov. Békéscsaba: Drpa 29, Vaszileva 9, Bodnár 11, Aktas 24, Mosher 6, Bagyinka 6. Cs.: Molcsányi, Kertész (liberók), Karhu, Glemboczki 2, Olijnyik, Szatmári. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 1:5, 4:11, 6:17, 13:23. 2. szett: 5:9, 7:13, 10:16, 14:19, 17:23. 3. szett: 7:6, 10:9, 15:10, 18:17, 20:21, 23:24. 4. szett: 4:0, 7:5, 10:5, 15:10, 19:14, 21:19. 5. szett: 6:9, 8:12, 14:15.

Krisztijan Mihajlov: – Nagyon nehéz egy második ilyen meccs után mit mondani. Kicsit későn szálltunk be a meccsbe, az első két szettben nem a saját játékunkat játszottunk. Aztán megtaláltuk az ideális felállást a meccsre, és meg is mutattuk, mire vagyunk képesek. Ilyenkor már minden nüanszokon múlik, de ilyen a sport. Az biztos, hogy harcolni fogunk Békéscsabán is!

Tóth Gábor: – Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Megvolt a taktikánk és a biztos vezetés, amire jól rá is ültünk. Viszont, mint már oly sokszor ebben a szezonban, amikor nagyon nehéz helyzetbe kerültünk és a kés ott volt a torkunkon, akkor előhúztuk azokat a jó megoldásokat, amiket már az első két szettben is alkalmaztunk. Ezekből tanulni kell, nem pedig elkövetni újra ugyanazokat a hibákat, és a Füred sem fogja feladni a párharcot annak ellenére, hogy kettő–nullára mi vezetünk.