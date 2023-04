Törökszentmiklósi Székács KE–FISE-Újkígyós 31–29 (13–16)

NB II, férfi. Törökszentmiklós, 150 néző. V.: Grézló, Miklós. Újkígyós: KISS N. – MASA 2, Branyiczki 1, KÁDAS B. 5 (2), IVANICS 6, BALOGH J. 11, Balázs Á. 1. Cs.: Ecker, Csjaki (kapusok), Faragó-Bánfi, Székely, Harangozó, Endrei 3, Süli. Edző: Szabó Zsolt. Kiállítások: 8, ill. 10 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 2/2. Már 10–5-re is vezetett a gólerős Balogh József vezette Újkígyós a már szinte bajnok Törökszentmiklós otthonában. Bár 12–12-nél utolérte vendégét a házigazda, a pihenőig újra Szabó Zsolt csapata szerzett előnyt. A 2. félidőt egy 6–0-s szériával kezdte a hazai csapat (19–16), de 20–20-nál egalizált a Kígyós, majd megint háromgólos hátrányba került. Innen még ismét egyenlített, de az utolsó 10 percet a nagykunságiak bírták jobban erővel.

Berettyó MSE–Kondorosi KK 35–31 (16–13)

NB II, férfi. Berettyóújfalu, 200 néző. V.: Tóth G., Tóth I. Kondoros: SZTANCSIK – Istenes I., PAPP 11 (2), KOVÁCS A. 10, Krajcsovicz 1, Ambrus 5, Kasnyik T. Csere: Kondé (kapus), Kasnyik V. 1, Kasnyik G. 3. Edző: Kósa Balázs. Kiállítások: 6, ill. 4 perc. Hétméteresek: 0, ill. 2/2. A meccs első 20 perce kiegyensúlyozott, változatos, szoros csatát hozott, a félidő végén azonban a Berettyó kezébe került az irányítás és a vezetés is. A 2. felvonásban rákapcsoltak a hazaiak és hétre növelték a különbséget. Papp Krisztián találataival az 51. percre 29–28-ra zárkózott a Kondoros, ám innentől már a hazaiak domináltak.

Pick Szeged U23–Köröstarcsai KSK 37–27 (21–11)

NB II, férfi. Szeged, 50 néző. V.: Hovány, Ubornyák. Köröstarcsa: PANKOTAI 2 – Pap, POLGÁR T. 5, Kecskés 5 (4), KOVÁCS I. 6, Oláh 4, Molnár S. 4. Cs.: Domokos (kapus), Bögre 1, Molnár K. Játékos-edző: Oláh Gábor. Kiállítások: 4, ill. 8 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 4/4. A 20. percig remekül tartotta magát a Köröstarcsa, de Pankotai Bence üreskapus találata (12–10) után teljesen leblokkolt a csapat. A szegediek egymás után kilenc gólt lőttek és már az első félidőben eldöntötték a mérkőzés sorsát. A második felvonásban a vendégek ugyan többször is felzárkóztak 6 gólra, de a hajrában ismét ellépett a gyors kézilabdát játszó szegedi alakulat.

Orosházi NKC U22–Szarvasi NKK 26–27 (11–12)

NB II, női. Szarvas, 120 néző. V.: Biri, Kiss S. Orosháza U22: KOVÁCS J. – Balaskó 2, PÉTER 9, Bedron, Csompora 2, PROZLIK 8, Fehér. Cs.: Szőke (kapus), IGAZ 1, Faragó 1 (1), Szecskó, Bereznyai 1, Leczkési 1, Mészáros 1 (1). Edző: Nagy Ferenc. Szarvas: NAGY B. – Buzási 5, Balogh 6, Hajdu 3, Szöllősi 3 (1), Nagy E. 4 (2), Kovács B. 2 (1). Cs.: Skorka (kapus), Milyó 2, Száva, Tasgyik, Fodor, Trnyik 2 (2), Závoda. Edző: Száva Flórián. Kiállítások: 8, ill. 6 perc. Hétméteresek: 4/2, ill. 12/6. Kevés gól esett az első félidőben, köszönhetően nagy részben a kapusoknak, Kovács Jázminnak és Nagy Barbarának. A Szarvas nem tudott elhúzni az első félidőben, de a szünet után is szorosan alakult a mérkőzés (49. perc: 21–22). A lelkes orosházi fiatalok egymás után négyszer is eredményesek voltak, s csak azért maradt el a bravúr, mert a rutinos szarvasiak egy időkérés után az utolsó öt percben 26–24-ről a maguk javára fordították a mérkőzést.

Csorvási SK–Mezőtúri AFC 22–30 (9–14)

NB II, női. Békéscsaba, 30 néző. V.: Frank, Mucza. Csorvás: Zsiga – Tóth-Greksza, Kereki 3, Popol, Ivanics 5, Baráth 8, MÁRTON 3. Cs.: Györgyi (kapus), Mokrán, Gömöri 3, Biró, Rusz, Mag, Petrovszki A. Edző: Ivanics-Gyemó Anita, Baráth Lajos. Kiállítások: 4, ill. 16 perc. Hétméteresek: 1/0, ill. 5/3. A mérkőzés elején még semmi nem utalt arra, hogy kikap a Csorvás, de 10 perc után valamiért nagy hullámvölgybe került, a sereghajtó pedig egy 7–2-es sorozattal nagy előnyre tett szert. A mélyrepülés a második felvonásban is folytatódott, a Mezőtúr már 12 góllal is vezetett, s innen nem is volt visszaút a hazai csapatnak.

Az NB II-es bajnokság állása

Férfi: 1. Törökszentmiklós 33 pont (611–500, 18 mérk.), 2. Mezőtúr 30 (591–508, 18), 3. Makó 29 (565–500, 18), 4. Hajdúszoboszló 23 (562–525, 18), 5. Pick Szeged U23 22 (583–496, 18), 6. Kondoros 14 (506–560, 18), 7. Újkígyós 13 (515–560, 18), 8. Kunszentmárton 11 (532–577, 18), 9. Berettyó 11 (451–542, 18), 10. Köröstarcsa 10 (488–531, 18), 11. Békési FKC U23 10 (519–567, 18), 12. Szolnok 10 (499–556, 18).

Női: 1. Szegedi NKE 35 (603–446, 1 mérk.), 2. ENUSE 30 (580–413, 18), 3. Szeghalom 26 (558–496, 18), 4. Gyulasport 22 (547–456, 18), 5. Mizse KC 22 (542–532, 18), 6. Bácsalmás 21 (556–496, 18, 7. Szarvas 18 (507–469, 18), 8. Békéscsabai ENKSE U22 18 (519–562, 18), 9. K. Szeged SE 8 (432–542, 18), 10. Csorvás 8 (430–552, 18), 11. Orosháza U22 6 (430–569, 18), 12. Mezőtúr 2 (396–567, 18).