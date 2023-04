A mérkőzés elején szervezetten védekeztek a felek, nagy lehetőség egyik kapu előtt sem adódott. Az első negyed óra után több veszélyes kontrát is vezettek a nyíregyháziak, akik átvették a játék irányítását, ám a szünetig adódó néhány további helyzetüket nem tudták gólra váltani. A második félidő elején rögtön előnybe került a Békéscsaba egy remekbe szabott akcióból. Ezt követően folyamatosan nőtt a hazai nyomás, a mezőnyfölény pedig hajrában érett nyíregyházi góllá, ám – bár rohamoztak a győzelemért is – csak egyenlíteni tudtak a hazaiakaz utolsó húsz percre paprikás hangulatúvá vált összecsapáson.

A döntetlennel senki nem lehet elégedett, igazából egyik félnek sem túl jó a másodosztályú tagságért vívott harcban. A jövő vasárnap a Győrt fogadó Előre immár sorozatban nyolc meccs óta nyeretlen, ez volt az idénybeli tizenkettedik iksze, így továbbra is a 19. pozíciót foglalja el, öt pontra a már biztos bentmaradást jelentő 15. helytől.

Nyíregyházi Spartacus FC–Békéscsaba 1912 Előre 1–1 (0–0)

NB II.-es mérkőzés. Balmazújváros, 500 néző. V.: Berényi (Horváth R., Varga G.). Nyíregyháza: Hegedüs – Kiss Á., Gengeliczki (M. Ramos, 57.), Baki, Jánvári (Szokol, 40.), Nagy B. – Vass P. (Pekár, 57.) – Kovácsréti (Szerető, 75.), Pataki, Pantovics (Gresó, 57.) – Novák Cs. Sportigazgató: Fekete Tivadar. Békéscsaba: Póser (Krnács, 84.) – Szalai D., Farkas M., Fazekas L., Albert I. – Futó, Kitl M. (Horváth P., 90+2.), Mikló – Máris (Babinyecz, 84.), Lukács R. (Hamed, 80.), Czékus. Megbízott vezetőedző: Pásztor József.

Sárga lap: Gresó a 85., ill. Lukács R.a70., Farkas M., a 83., Póser a 85., Máris a 89., Szalai D. a 92. percben.

6. perc: egy bal oldali csabai beadásba Máris még beleért, ám nem tudta a kapu felé irányítani a labdát.

12. perc: lefejelt labda után Czékus próbálkozott 16 méterről, lövése egy hazai védő lábáról gurult az alapvonalon túlra. A mérkőzés első szögletéből nem alakult ki helyzet.

16. perc: Futó nagy bedobásából Albert nyolc méterről fejelt Hegedüs ölébe, a másik oldalon Kovácsréti távoli lövése nem sokkal ment mellé.

42. perc: nyíregyházi hiba után Czékus tört kapura, a békéscsabai születésű és nevelésű Szpari-védő, Szokol szorításában csak úgy tudott lőni, hogy Hegedüsnek sikerült hárítania.

48. perc: a szabolcsi védők nem értették meg egymást, ezt kihasználva Máris remekül ugratta ki Czékust, aki előbb érte el a labdát, mint Hegedüs, s azonnal Lukács elé tálalt, a támadó 10 méterről az üres kapuba gurított. 0–1.

83. perc: Myke lefordult a védőjéről, az alapvonal előtt középre passzolt, Póser lábai között elment a labda, majd felpattant, Gresó három méterről, félfordulatból a kapuba lőtt. 1–1.

84. perc: Póser meg is sérült az egyenlítőgólt eredményező akció során, helyére Krnács állt be a csabai kapuba.

85. perc: a levonuló Póser és Gresó összeszólalkozott, mindketten kaptak egy-egy sárgát.

Fekete Tivadar: – Mindig úgy lépünk pályára, hogy csak a győzelem elfogadható és ezúttal is megtettünk ezért mindent. A kapott gól visszahúzott minket, noha addig nem is nagyon volt kapura lövése az ellenfélnek. Nyomtunk, a végén meccslabdánk is volt, de sajnos, most csak egy pontot szereztünk.

Pásztor József: –Nem játszottunk jól, a Nyíregyháza sokkal többet támadott, veszélyes volt több szituációból, de sokáig megúsztuk a támadásait. Elkerülhető egyenlítő gólt kaptunk, ami nem biztos, hogy szabályos volt, mindenesetre igazságos a döntetlen. Kis szerencsével nyerhetünk volna, ám nem bírtuk el azt a nyomást, amit a hazaiak ránk helyeztek.

A 32. forduló további eredményei: Siófok–MTK Budapest 2–1, Soroksár–Gyirmót FC Győr 1–1, Tiszakécske–Kazincbarcika 1–0, Ajka–PMFC 1–0, Csákvár–Budafok 0–1, ETO FC Győr–Dorog 2–0, Szombathelyi Haladás–Szentlőrinc 1–1, Kozármisleny–Szeged-Csanád GA 3–2. A DVTK–Mosonmagyaróvár mérkőzést hétfőn este rendezik.