A sereghajtó Kozármisleny lépett fel támadólag, s szinte rögtön a kezdés után két nagy helyzetet is kihagyott. Mintha a baranyaiak játszottak volna hazai pályán, többet birtokolták a labdát, és több akciót is vezettek, a Békéscsaba elvétve kontrákkal próbálkozott. A félidő közepén kezdett magára találni a lila-fehér mezes hazai együttes, amely egy furcsa találattal Futó Zsombor próbálkozása nyomán előnyhöz is jutott. Innentől kezdve azt történt a pályán, amit a csabaiak akartak, a Kozármisleny igyekezete néhány támadásban mutatkozott meg, de ezekből a szünetig nem tudott helyzetet összehozni.