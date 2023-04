Kardos KSK–Végegyházi SE II 2–8 (1–6)

Labdarúgás Megyei III. osztályú mérkőzés. Kardos, 40 néző. V.: Brlás. G.: Dániel, Szatmári (11-esből), ill. Józsa 3, Marik 2, Kecskés, Multyán Cs., Adler Á. (11-esből). Végegyházi jók: Szakál, Józsa.

Bíró Tibor (Végegyháza II): – Gyenge játékkal, katasztrofális helyzetkihasználással is megérdemelten nyertünk. J. Gy.

Bucsa SE–Gerlai SE 6–0 (1–0)

Bucsa, 70 néző. V.: Krisán. G.: Lázók A. 3, Kiss A., Lázók N., Lázók S. Bucsai jók: az egész csapat.

Nagy Ferenc (Bucsa): – Az első félidőben görcsösen akartunk, de a második elején szerzett gyors gólok felszabadították a játékunkat. Ezután már futball folyt a pályán. N. F.

Kamuti SK–Kötegyáni FC 1–5 (0–1)

Kamut, 60 néző. V.: Karácsony. G.: Krizsán, ill. Mezei 3, Bozsányi I. T., Oláh K. Jó: Zsibrita, Szabó I., ill. az egész csapat.

Gál András: – Nem tudtuk megismételni a négymeccses jó játékunkat. Iszáka István: – Csapatként játszottunk és meglett az eredménye. G. A.

Zsadányi KSE–Vésztői TK 1–1 (1–1)

Zsadány, 150 néző. V.: Rubás. G.: Szabó Dávid, ill. Lázár T. Jó: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Czimbalmos Imre: – Harcos, jó mérkőzésen igazságos döntetlen született. Jó játékvezetés. Kuti István technikai vezető: – A mérkőzést végig uralva már első félidőben el kellett volna dönteni a találkozót. Két pontot hagytunk Zsadányban. Dicséret a csapat játékáért.

Okány KSK–Telekgerendási SC 3–0 (2–0)

Okány, 120 néző. V.: Vágási. G.: Krucsó, Szabó B., Balogh R. Jó: Bodó, Szabó B., Bujdosó, Krucsó, Kincses, ill. Ránkli, Susánszki, Elek.

Varju Richárd: – Játszottunk már jobban is az idényben, de ma ez a teljesítmény is elegendő volt a győzelemhez. Tudunk még és van is hová fejlődni, de ezek a győzelmek remek motivációt adnak ehhez. Jó játékvezetés! Onáka Zoltán: – Annak örülök, hogy eljöttünk Okányba és tisztességesen helytálltunk. Úgy látszik, hogy a hármas számmal nekünk nincs szerencsénk. Köszönöm a fiúknak a játékot. V. R.