A vasgyáriak legeredményesebb játékosa 15 góllal az a Lukács Dániel, aki a tavalyi NB II-es kiírásban még a feljutó Kecskeméti TE színeiben 25 találattal éppen a csabai Lukács Raymond (22) előtt gólkirály lett. Őt a házi góllistán Jurek Gábor (7), Bényei Ágoston, Gera Dániel és a volt válogatott Eppel Márton követi 4-4 találattal.

Az ilyen fellépésekről mondjuk, hogy az esélytelenek nyugalmával készülhet az alsóházi csapat és nincs veszítenivalója. A nyomás talán valóban kisebb, ám éppen ezt próbálhatja meglovagolni az Előre. És igenis van veszítenivaló, hiszen a Szentlőrinc a múlt heti Csákvár elleni győzelmével beelőzte a Csabát és 2 ponttal el is lépett tőle, amely vasárnap a nyíregyházi alsóházi rangadón vehet újabb lendületet. Emellett a lila-fehérek szerdai ellenfele, a Csákvár is riválissal, a Doroggal játszik, vagyis biztos, hogy a Békéscsaba versenytársai közül több gárda is pontot szerez majd.

A mérkőzés játékvezetője Nazsa Tamás lesz, munkáját Tőkés Róbert és Varga Gábor asszisztensek segítik. A mérkőzés a Békéscsaba 1912 Előre hivatalos honlapján stream-en élőben nyomon követhető.