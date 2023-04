Mondhatni csak a szokásos: a döntőbe jutásért kezdte meg a küzdelmeket a Békéscsaba női röplabdacsapata.

Ahogyan 2012 óta mindig – a történeti hűség kedvéért rögzítsük: 2020 tavaszán a koronavírus-járvány miatt végeredmény nélkül nyilvánították befejezettnek az idényt –, a BRSE a 2022–2023-as kiírásban is bejutott a legjobb négy közé az élvonalban és az elmúlt 11 évben egy negyedik és két harmadik hely mellett két ezüstérmet és öt bajnoki címet begyűjtő együttes szombat este hazai pályán nyitott a legutóbb bronzérmes Balatonfüred elleni Extraliga-elődöntős párharcban.

A BRSE meccskeretéből hiányzott a válogatott center, Pintér Andrea, így az idény közben igazolt amerikai Lia Mosher a kezdőhatosban kapott lehetőséget. Az első játszma elején egy öt egyes sorozattal sikerült ellépniük a csabaiaknak, a fürediek azonban hamar tanúbizonyságát tették, hogy a győzelemért érkeztek. 15:10-es és 23:20-as hátrányban sem jöttek zavarba a vendégek, akik mindig visszakapaszkodtak és a körömrágós hajrában már lélektani fölényben röplabdázva előnybe is kerültek.

Fotók: Imre György

A második szettben fej-fej mellett haladtak a csapatok és továbbra sem tűnt elég gördülékenynek a békéscsabai játék. Ennek ellenére 19:16-os, majd 21:20-as BRSE-vezetéssel vágtak neki az utolsó és sorsdöntő labdameneteknek a felek. A Szent Benedek együttesét ugyanakkor ebben a játékrészben sem lehetett megtörni és meggyőző támadásokkal lezárva a játszmát újabb részsikerével közel került a győzelemhez.

A kettő nullás hátrány kellően felpakrikázta a csabai játékosokat, akik rárúgták az ajtót riválisukra a harmadik szettben. A hat egyes hazai előny kellő muníciót adott a folytatáshoz és bár a Füred most is vissza tudott kapaszkodni, az összeszedettebben röplabdázó BRSE ezúttal nem hagyta, hogy ez a szett is kicsússzon a kezéből. A három ütő, a szerb Marta Drpa, a bolgár Ralica Vaszileva és Glemboczki Zóra is lélektanilag fontos pillanatokban villant, így biztosan nyerve a hajrát szépített a Csaba.

A negyedik játékrészt is a Tóth Gábor által irányított hazai csapat nyitotta jobban, ám nem a balatonfürediekről lett volna szó, ha nem dolgozzák le hátrányukat és 8:3-as, illetve 16:11-es csabai vezetés után nem ijesztenek rá a viharsarkiakra. Az elnyűhetetlen Drpa azonban a hátára vette társait – egyébként is elmondható, hogy az oroszlánként küzdő csabai játékosok a saját hajuknál fogva rángatták ki magukat a gödörből nulla kettőt követően – és a BRSE kiharcolta a döntő szettet.

Az ötödik játékrész ezek után miként máshogy alakulhatott volna, mint idegőrlő és idegölő módon... A forgatókönyv már ismerős volt: Csaba ellépett 4:1-re, 8:5-re és 11:8-ra is, a Füred pedig visszakapaszkodott. Sőt, a vendégek meccslabdához is jutottak, amit sikerült hárítani, majd Drpa (ki más?) két pontjával és két füredi hibával győztesen zárta le a Békéscsaba a 132 perces őrült első meccset.

Folytatás szerda 18 órától a Balaton partján.

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

SWIETELSKY-BÉKÉSCSABA 3 – SZENT BENEDEK RA 2 (–25, –22, 20, 18, 15)

BÉKÉSCSABA: Aktas 9, Mosher 3, DRPA 29, VASZILEVA 19, BODNÁR 13, Bagyinka. Csere: MOLCSÁNYI R. (liberó), Karhu, GLEMBOCZKI 10, Olijnik. Edző: Tóth Gábor

BALATONFÜRED: D. PÉREZ 19, Vacsi 5, HERBIN-BAKER 10, KOLEVA 15, Nacsa-Pekárik 11, SZTIJEPICS 21. Csere: Fáth, Balogh E. (liberók), Bashnakova 2, Michalewicz, Szerényi, Veszovics. Edző: Krisztian Mihailov

Békéscsaba, 950 néző. V: Szabó P., Sík. Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:3, 7:4, 8:7, 11:8, 11:10, 15:10, 15:13, 16:16, 19:17, 22:19, 23:20, 23:23, 24:25, 25:25. 2 játszma: 3:3, 8:8, 14:12, 16:16, 19:16, 20:19, 21:22. 3. játszma: 6:1, 8:4, 8:7, 12:8, 16:12, 17:17, 20:18. 4. játszma: 3:1, 8:3, 13:11, 16:11, 18:16, 22:17. 5. játszma: 4:1, 6:5, 8:5, 9:8, 11:8, 11:11, 12:13, 13:14, 15:15.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Békéscsaba javára

MESTERMÉRLEG

Tóth Gábor: – Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl, tulajdonképpen a játék képe megegyezett az edzések képével. Rengeteg ki nem kényszerített hibával játszottunk, mint a tréningekenis a meccset megelőzően, néhány játékos enervált volt, amit őszintén szólva nem értek. A legfontosabb azonban, hogy megszereztük az első győzelmünket a párharcban. Úgy gondolom, hasonló folytatásra számíthatunk.

Krisztian Mihailov: – Nagyszerű mérkőzéssel kezdődött az elődöntő, gratulálok a Békéscsabának! Természetesen szomorú vagyok, hogy fordított az ellenél és nem sikerült nyernünk, de változatlanul optimista vagyok, mert tudjuk, hogy milyen hibákat kell javítanunk a szerdai második meccsig és nagyon várjuk a hazai találkozót.