Nem kérdés, hogy nyolc nyeretlenül megvívott ütközetet követően vasárnap mennyire fontos három pont birtokába jutott a vészhelyzetben lévő, sikerének köszönhetően két hellyel feljebb lépő 17. Békéscsaba 1912 Előre. A lila-fehérek egyébként sem panaszkodhatnak, hiszen a riválisok közül a Szentlőrinc, a Dorog és a Kozármisleny is vereséget szenvedett.

A csapatnál nagyon bíznak abban, hogy a sikeren felbuzdulva a lendület és lelkesedés kitart majd a hátralévő öt fordulóra (mely során a Haladás, a Siófok, a Soroksár, a Tiszakécske és az Ajka lesz az ellenfél) is, ezáltal a még szerezhető 15 pontból minél többet sikerül majd begyűjteni. Az persze nyitott kérdés, hogy ez vajon bennmaradást, vagy csak osztályozót ér.

Pásztor József, a Békéscsaba megbízott vezetőedzője úgy számol, hogy ha a csapat két mérkőzést megnyer, azzal oda tud kerülni az osztályozóra.

– Nem egyszerű a sorsolásunk, hiszen megyünk Szombathelyre, Ajkára, és Soroksárra is. Mindegyik csapat előttünk áll, talán utóbbi csapat ellen van a legnagyobb esélyünk, itthon viszont a Siófokot és a Tiszakécskét meg kell verni. Ha a hat pont mellé idegenben még szerzünk egyet, akkor meglehet az osztályozós hely. Ha csoda történik és a két hazai mérkőzés mellett egyet idegenben is nyerünk, akkor talán még benn is tudunk maradni.

A szerdán mérkőző két fél a másodosztályban tizedszer fut össze egymással, itt nagy a zöld-fehérek fölénye, hiszen 6-szor nyertek és 3-szor döntetlen lett a vége. A novemberi békéscsabai mérkőzésen 2–2-re végeztek a felek, utoljára 2021-ben nyert a Haladás az Előre ellen, a Csaba viszont jóval régebben, 2004. április 10-én verte meg a Haladást. Az NB I.-ben 41-szer meccseltek egymással, itt 15 csabai, 16 vasi siker mellett 10 döntetlen született.

A négy forduló óta veretlen Haladás a kiváló 7. helyen áll, 13 győzelemmel, 9 döntetlennel és 11 vereséggel, 48 pontot begyűjtve.

A mérkőzést Jakab Árpád vezeti, akit Vígh-Tarsonyi Gergő és Mohos Milán segít majd.