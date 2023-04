Két magyar indult a nők jereváni felnőtt Európa-bajnokság utolsó előtti versenynapján, egyformán a 87 kilogrammos kategóriában. A Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület kiválósága, Mitykó Veronika összetettben ötödik lett, míg a szombathelyi Haladás váll- és könyöksérüléssel bajlódó sportolója, Boros Viktória végül visszalépni kényszerült.

A hét tagú magyar Eb-küldöttségből az előzetes várakozások alapján a hat közé jutásra reálisan egyedül Mitykó Veronikának volt esélye.

Bökfi János tanítványa a nem olimpiai, mindössze 11 indulót számláló 87 kilós kategóriában indult Örményországban, nem pedig saját, jóval nívósabb súlycsoportjában, a 81 kilósok között. A 22 esztendős Mitykó 95 kilón kezdett, de rontott. Az ismétlés már rendben volt, a 99 kilogrammot azonban nem tudta kiszakítani, így ebben a fogásnemben ötödikként végzett. Lökésben három jó kísérletet hajtott végre, sorrendben 105, 110 és 112 kilón, minek köszönhetően ebben a fogásnemben és – 207 kilogrammal – összetettben is az ötödik helyet szerezte meg a tavaly a 81 kilósok között összetett és fogásnemi U23-as Európa-bajnok versenyző. Reálisan értékelve azt is figyelembe kell venni, hogy saját súlycsoportjában, a 2024-es párizsi olimpiai programban szereplő 81 kilóban 13. helyet ért volna a 207 kiló.

– Bevált a taktika. Azt próbáltuk megvalósítani, hogy feljebb megyünk egy súlycsoporttal, ami nem esett nehezére Veronikának, hiszen nyolcvan és nyolcvankét kiló között mozog a testsúlya – mondta lapunknak a békéscsabai klub vezetőedzője, Bökfi János. – Nekünk ezen az Eb-n még mindenféleképpen a helyezés volt a lényeg, az olimpiára egyelőre nem koncentrálunk, annyira korán van. Sokkal fontosabb volt az eredmény, évek óta nem végzett senki az Európa-bajnokságon az első hatban a magyar indulók közül. Veronika most ötödik lett, jó napot fogott ki. Fizikailag nagyon jól haladunk, három jó lökést csinált Jerevánban is. A technikát kell még összeállítanom ehhez a testsúlyhoz. A tíz kiló plusz súlyt, amit felvett Veronika, mozgatni kell, mert akadályozó tényező is lehet a technikai gyakorlatnál. Erőben jól áll, elkezdett fejlődni lökésben, ami pozitívum, de a szakítása nem áll össze, mivel a saját tömege kicsit akadályozza ebben a technikai gyakorlatban. Át kell alakítani a mozgását ehhez a súlycsoporthoz. De abszolút meg vagyok elégedve az Eb-szereplésével, nincsen semmi probléma, a helyezése csodálatos, de még dolgoznunk kell tovább.

A 87 kg-osok között a győzelmet a világbajnoki címvédő norvég Solfrid Koanda szerezte meg 34 kilót verve az ukrán Anasztaszija Manievszkára.

Eredmények 101. férfi és 35. női Európa-bajnokság, Jereván. Nők. 87 kg. Európa-bajnok: Solfrid Koanda (Norvégia) 272 (117, 155), 2. Anasztaszija Manievszka (Ukrajna) 238 (108, 130), 3. Hripszime Hursudjan (Örményország) 227 (107, 120), ...5. Mitykó Veronika (Magyarország) 207 (95, 112). Boros Viktória visszalépett a versenytől.