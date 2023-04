A B-kategóriás nemzetközi viadalon (amelyen a közvetlen utánpótlás tud felkészülni a későbbi nagy világversenyekre) hat ország sportolói indultak el. Az osztrák, horvát, cseh, szlovák, magyar, német kick-box sport 26 csapatának 161 versenyzője nevében 301 nevezést adtak le.

A Békés Megyei Harcművész Szövetség klubjai közül a békéscsabai József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület Debreczeni Dezső mester vezette point-fighting csoportja indult el, a fiatal tehetségek közül többen más szabályrendszerben is megmérették magukat, nem is eredménytelenül, amit a megszerzett 16 arany-, 14 ezüst- és 6 bronzérem is jelzett. A versenyen elindult 26 csapatból toronymagasan a JALTE-Debreczeni team nyerte az éremtáblázatot, így rendkívül eredményesnek bizonyult a mattersburgi kirándulás.

A nagymartoni viadalon a nemzetközi bírói karban bíráskodott a füzesgyarmati Gasparik Róbert A-kategóriás nemzetközi WAKO bíró is.

A békéscsabai eredmények. Point-fighting szabályrendszer. Juniorok. Fiúk. 63 kg: 1. Malatyinszki Bendegúz. 69 kg: 2. Viczián Dániel. 79 kg: 1. Viczián Dániel. Leányok. 55 kg: 2. Petró Lili. Férfi csapat: 1. Békéscsabai JALTE-Debreczeni team (Malatyinszki Bendegúz, Viczián Dániel, Csiernyik Zsombor). Junior Grand Champion: 3. Viczián Dániel, 3. Petró Lili. Kadét-2 (ifjúsági). Fiúk. 42 kg: 1. Petró Bálint. 52 kg: 1. Gyeraj Ákos. 57 kg: 1. Gyeraj Ákos. +69 kg: 3. Szák Péter Barnabás. Leányok. 37 kg: 1. Debreczeni Frida. 46 kg: 1. Debreczeni Frida, 2. Kása Hanna. 60 kg: 2. Tóth Izabella. Kadét-2 (ifjúsági) leány csapat: 2. Békéscsabai JALTE-Debreczeni team (Debreczeni Frida, Kása Hanna, Tóth Izabella). Kadét-1 (serdülő) korosztály.

28 kg: 1. Peregi Zétény, 2. Gróf Nimród Attila, 32 kg: 1. Szikora Gergő Mihály. 37 kg: 1. Szikora Bence. 42 kg: 2. Szikora Bence. 32 kg: 1. Debreczeni Lilla, 2. Nátor Petra. 37 kg: 2. Nátor Petra, 3. Debreczeni Lilla. 42 kg: 2. Petró Laura Lilla. Kadét-1 (serdülő). Fiúk. Csapat: 2. Békéscsabai JALTE-Debreczeni team (Born Henrik, Szikora Gergő, Szikora Bence). Kadét-1 (serdülő). Leányok. Csapat: 1. Békéscsabai JALTE-Debreczeni team (Debreczeni Lilla, Nátor Petra, Petró Laura). Gyermek korosztály. 30 kg: 2. Tóth Kevin. 36 kg: 1. Tóth Kevin. Light-contact szabályrendszer. Juniorok. 57 kg: 2. Csiernyik Zsombor. 63 kg: 1. Malatyinszki Bendegúz. Kadét-2 (ifjúsági). 57 kg: 3. Gyeraj Ákos. 50 kg: 2. Kása Hanna.