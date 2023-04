Békési FKC U23–Kondorosi KK 25–25 (11–15)

NB II, férfi. Békés, 100 néző. V.: Bozó, Mezei. Békés U23: FEJES – Novák E. 3, Gábor 2, BALOGH B. 3, Csige 7 (4), Novák Zs. 3, Farkas. Cs.: NAGY-GÁSPÁR (kapus), Szabó G. 1, Nagy Z. 1, Fekete, Sütő 3, Furka, Lukács, Petrus 2, RUSZNÁK. Edző: Tar Bence. Kondoros: SZTANCSIK – Istenes L. 2, Ambrus 2, PAPP K. 9 (1), GAZSÓ 4, KOVÁCS A. 4, Krajcsovicz 1. Cs.: Gyurcsán (kapus), Istenes I., Sárosi 3, Kasnyik T., Kasnyik V. Edző: Kósa Balázs. Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 6/4, ill. 2/1.

Egészen a második félidő közepéig birtokolt 2-5 gólos előnyt a kondorosi csapat, melynek kapuja az első játékrészben a jól védő Sztancsik Csabának köszönhetően nyolc percig érintetlen maradt. Szünet után is egy kapus, de már a hazaiaké lépett elő főszereplővé. Nagy-Gáspár László eredményes munkája is kellett ahhoz, hogy a 45. percben fordítson együttese. Az 57. percben azonban ő sem tudta védeni Gazsó Péter gólját, ám ez nem bizonyult végzetesnek, mert a következő minutában Sütő Olivér egalizált, s végül döntetlennel zárult a Békés vármegyei rangadó.

OTP Bank-Pick Szeged U23–FISE-Újkígyós 39–32 (24–11)

NB II, férfi. Szeged, 60 néző. V.: Rácz I., Rigó. Újkígyós: Kiss N 1 – Harangozó 2, Balogh J. 9 (3), Kádas B. 9 (1), Masa 4, Fekete L. 2 (1), Farkas 2. Cs.: Ekker (kapus), Balázs 2, Lipták G., Faragó-Bánfi 1 (1). Edző: Szabó Zsolt. Kiállítások: 10, ill. 10 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 8/5.

Az első perctől kezdve a szegedi fiatalok akarata érvényesült, és a szünetre már szinte behozhatatlan előnyt kovácsoltak össze. Érett a nagy kígyósi vereség, de a találkozó utolsó tíz percében feljavultak a vendégcsapat átlövői és így sikerült valamelyest közelebb férkőzni a vendéglátókhoz.

Opus Tigáz Hajdúszoboszló–Köröstarcsai KSK 30–26 (16–10)

NB II, férfi. Hajdúszoboszló, 250 néző. V.: Takács, Tarnavölgyi. Köröstarcsa: Pankotai – Pap 1, KECSKÉS 5, POLGÁR 9, Kovács I., MOLNÁR S. 5 (2), Lőrinczi 3. Cs.: Domokos (kapus) Molnár K. 1, Bögre, Oláh 2, Szőke. Játékos-edző: Oláh Gábor. Kiállítások: 8, ill. 10 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 3/2.

Az első játékrész második harmadáig jól alakult a Köröstarcsa számára a Hajdúszoboszló elleni párharc, ám feljavult a hazaiak védekezése és kapusteljesítménye, s a 10 perces tarcsai gólszünet után fordított a hajdúsági csapat, amely a kiharcolt négygólos különbséget a szünetig meg is tartotta. A pihenő után tovább nyílt az olló, s bár a nagyot harcoló vendégek négy gólra visszazárkóztak, az egyenlítésre nem maradt energiájuk.

Bácsalmási PVSE–CZ-Gyulasport Nkft. 18–24 (9–10)

NB II, női. Bácsalmás, 60 néző. V.: Gajnok Liliána, Rosenberger Rita. Gyula: Mike – Ladics 2, Vólent 5 (2), Nagy P., Németh Cs., Gelegonya, Szögi 10 (5). Cs.: Antal (kapus), Farkasinszki, Ilyés 3, Kertes, Lukács 3, Szabó K. 1, Bányainé Szabó R. Edző: Zöldi-Tóth Katalin. Kiállítások: 8, ill. 12 perc. Hététeresek: 5/5, ill. 7/7.

A bácsalmásiak szerettek volna revánsot venni az őszi gyulai vereségért, ám csak a 6. percig vezettek, mert a Szögi Tímea vezérelte szervezett, keményen védekező vendégek fordítottak és már ki sem engedték a kezükből a vezetést a mérkőzés lefújásáig. A vendégek játékában az sem okozott nagy zavart, hogy Szögi a 22. percben a második kisbüntetését is megkapta, s innentől vigyázni kellett, nehogy a kizárás sorsára jusson. A fürdővárosi együttes sikerével a forduló legnagyobb meglepetését okozta.

Csorvási SK–Mizse KC 31–32 (16–12)

NB II, női. Békéscsaba, 100 néző. V.: Serfőző K., Serfőző R. Csorvás: Zsiga – Tóth-Greksza, Kereki 2, POPOL 5, Ivanics 4, BARÁTH B. 9 (3), Márton 2. Cs.: Györgyi (kapus), Gömöri 5, Biró 1, Rusz 3, Mokrán, Petrovszki A. Edző: Ivanics-Gyemó Anita, Baráth Lajos. Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 8/5.

Remek játékkal rukkolt ki a Csorvás és az első harminc percet követően négy találattal vezetett, s a 40. percig további hármat tett hozzá (23–16). A továbbiakban mind támadásban, mind védekezésben sokat hibáztak a csorvási lányok és így a végjátékban a vendégek a maguk javára fordították az eredményt és meg is nyerték a mérkőzést.

Szarvasi NKK–Békéscsabai ENKSE U22 31–25 (15–11)

NB II, női. Szarvas, 120 néző. V.: Gyimesi Metta, Kékesi Krisztina. Szarvas: Nagy B. 2 – Kovács B. 1, MILYÓ 5, SZÖLLŐSI 8 (5), HAJDU 7, Balogh V. 2, Buzási 3. Cs.: Skorka (kapus), Fodor, Nagy E. 1, Papp, Száva, Tasgyik, Trnyik, Závoda 2. Edző: Száva Flórián. Békéscsaba: PETROVSZKI – PÉTERVÁRI 3, MAJOROS 5, CSÁNYI 2 (1), Balog K., Sándor 1, Károlyi 3. Cs.: Tóth R. (kapus), Krajcsó, Kiss F. 2, Weigert 3, Kovács K. 2, Bohus 1, Téglási 2 (1), Gajdács 1, Fazekas. Edző: Fábián Csaba. Kiállítások: 14, ill. 18 perc. Hétméteresek: 6/5, ill. 3/2.

A Békéscsaba kezdett jobban, de a szarvasiak a 6. percben fordítottak és a szünetben is jobban álltak. A második félidőben is a hazaiak domináltak és a 40. percben sikerült ellépniük hat góllal, s ez a különbség meg is maradt a mérkőzés végéig.

Szeghalmi NKC–Orosházi NKC U22 38–21 (21–8)

NB II, női. Szeghalom, 100 néző. V.: Csanádi, Sztancsik. Szeghalom: Csizmadia – KÖRTVÉLYESI 9, Petri 5 (1), Kovács Sz. 2, Hajzer 1, HEGEDŰS 9 (1), Kiss V. 2. Cs.: Triffa (kapus), Szijjártó 6, Tóth J. 3, Pincés, Ambrus, Molnár B., Csernyeczki 1. Edző: Zsadányi Sándor. Orosháza U22: Kovács J. – Fehér H., PÉTER 7, Igaz 3, Csompora, Kollár 5, Balaskó 1. Cs.: Cseh Zs. (kapus), Szecskó 1, Bereznyai, Leczkési, Faragó 1, MÉSZÁROS 3. Mb. edző: Zalai Csanád. Kiállítások: 4, ill. 20 perc. Hétméteresek: 5/2, ill. 1/0.

A mérkőzés első szakaszában még tartotta magát valamelyest az orosházi csapat, de a folytatásban növelte a tempót a Szeghalom és már az első félidőben tekintélyes előnyt hozott össze. A mérkőzés menetében később sem állt be változás, a sárrétiek könnyedén húzták be a mérkőzést.

Az NB II-es bajnokság állása

Férfi: 1. Törökszentmiklós 33 pont (584–471, 17 mérk.), 2. Mezőtúr 28 (562–481, 17), 3. Makó 27 (534–472, 17), 4. Hajdúszoboszló 23 (534–494, 17), 5. Pick Szeged U23 20 (539–467, 17), 6. Kondoros 14 (477–516, 17), 7. Kunszentmárton 11 (502–544, 17), 8. Újkígyós 11 (481–533, 17), 9. Berettyó 11 (424–508, 17), 10. Köröstarcsa 10 (463–499, 17), 11. Békési FKC U23 8 (487–542, 17), 12. Szolnok 8 (466–526, 17).

Női: 1. Szegedi NKE 33 (569–416, 17 mérk.), 2. ENUSE 28 (546–390, 17), 3. Szeghalom 24 (526–466, 17), 4. Gyulasport 22 (517–422, 17), 5. Bácsalmás 21 (529–463, 17), 6. Mizse KC 20 (509–505, 17), 7. Szarvas 18 (484–435, 17), 8. Békéscsabai ENKSE U22 18 (489–525, 17), 9. Csorvás 8 (404–523, 17), 10. K. Szeged SE 6 (404–523, 17), 11. Orosháza U22 4 (401–543, 17), 12. Mezőtúr 2 (377–539, 17).