A zaol.hu beszámolója szerint a ZTE FC a délelőtti és a kora délutáni bejelentések után hivatalossá tette, hogy Ricardo Moniz vezetőedző menesztése után Boér Gábor veszi át a csapat irányítását. Azt is bejelentették, hogy Sallói István visszatér, mint sportigazgató, mely posztról 2021 nyarán távozott.

A vasárnap esti DVSC elleni vereség (0-2) után ha nem is volt várható, de benne volt a levegőben, hogy valami történni fog a ZTE FC együttesénél. Hétfőn délelőtt a ZTE FC bejelentette, hogy meneszti Ricardo Moniz vezetőedzőt és nem sokkal később az is kiderült, hogy Dragóner Attila sportigazgató sem marad a posztján. Ő azonban marad a ZTE FC kötelékében, de egyelőre nem közölték, milyen szerepkörben. Ami az edzőváltást illeti, erről Végh Gábor, a ZTE FC többségi tulajdonosa a következőket nyilatkozta a klub honlapján:

- A mögöttünk álló hetekben, hónapokban a csapat eredményei, valamint játéka is lefelé ívelő tendenciát mutatott, amit meg kellett állítanunk. Jelentőségteljes mérkőzések előtt állunk, az NB I.-es tagságunk megőrzése ugyanolyan fontos, mint az, hogy sikerrel vegyük az utolsó akadályt a kupában, ezért változtatnunk kellett.

Ricardo Moniz tehát 28 bajnoki mérkőzésen irányíthatta a ZTE FC együttesét, a mérlege 8 győzelem, 7 döntetlen és 12 vereség. Különösen a bajnokság második felében vált eredménytelenné a zalaiak játéka, de közben persze olyan bravúrokat is jegyezhetett, mint az FTC legyőzése. A DVSC elleni vasárnapi találkozó után, melyen szokatlan kezdőcsapattal küldte pályára együttesét, a holland szakvezető így fogalmazott:

- Nagyon csalódottak vagyunk, hiszen hiányzik az a hatpontos előny, amivel lerázhattuk volna a Honvédot. Ha meglenne ez, sokkal nyugodtabban készülhetnénk a kupadöntőre. Azért kezdtünk új csatárduóval, hiszen a Kecskemét elleni legutóbbi mérkőzésen Klausz és Németh is jól szállt be a második félidőre. Tudtuk, hogy az ellenfélnek vannak hiányzói, de arra nem számítottunk, hogy a Debrecen öt védővel áll fel. Kaptunk egy gólt, de utána volt helyzetünk, Tajti lövése alig ment mellé. A második félidőre megbeszéltük, hogy ez a mérkőzés még megfordítható, három cserét hajtottunk végre ennek érdekében. Lesjak nagyon jól szállt be a meccsbe és ha Ikoba lekészítése után Szalay belövi azt a helyzetet, visszajöttünk volna a mérkőzésbe. Csalódottak vagyunk, ma megtörtünk, de holnaptól fel kell állnunk, hiszen két nagyon fontos mérkőzés vár ránk. A mai találkozóból a jó dolgokat kell kivennünk, jó a közösségünk, egységesek vagyunk, ebből kell kiindulni.

Nos, ebből már nem lesz semmi. Pedig micsoda szezonkezdet volt ez a Milan-veréssel, majd a jó bajnoki rajttal! És valóban, a ZTE FC játéka üde színfoltja volt az NB I.-nek, fiatalokkal, főleg magyarokkal, támadófutballal és lendülettel. Jöttek az eredmények, de később, különösen januártól már hullámzott a kék-fehérek játéka, egyre eredménytelenebbé vált. Már nem jöttek a gólok, a támadójáték és az a fajta presszing, ami az elején működött, egyre kevesebbet jött elő. A január óta lejátszott 12 mérkőzésen 2 győzelem, 3 döntetlen és 7 vereség lett a zalaiak mérlege. Jelenleg a 9. helyen áll a ZTE FC mindössze 3 pontra a kiesést jelentő 11. pozíciótól.

Közben persze ott volt a Magyar Kupa-menetelés, hiszen a csapat bejutott az MK-fináléba, melyben jövő szerdán a Budafok lesz az ellenfél.

Boér Gábor visszatérése most pikáns is lesz, hiszen a ZTE FC-től való távozása után éppen a kupaellenfél Budafok csapatát irányította, majd 2022. januárjától mostanáig a szlovén II. ligás Lendva együttesénél dolgozott.

- Egyértelmű a célunk az előttünk álló időszakra, az elsőosztályban kell maradni és meg kell nyerni a kupát, ami egy mérföldkő a klub életében. Ez nem csak rólam, hanem a klubról és a városról szól. Nagyon fontos, hogy egység legyen az öltözőben és olyan munkát végezzünk, amivel elérhetjük céljainkat. Meg kell fordítanunk a jelenlegi negatív szériát és vissza kell térni a helyes útra; ez a csapat a szezon során már többször bizonyította, hogy tud jól játszani és komoly lendülettel rendelkezik. Jó állapotú csapatot kell átvennünk az utolsó pár fordulóra, az lesz a dolgunk, hogy felrázzuk az együttest és újra önbizalommal teli játékot produkáljunk – nyilatkozta a ZTE FC honlapjának Boér Gábor, aki mellett, Makra Zsolt is a szakmai stáb tagja lesz, asszisztens edzőként.

Sallói István 2021. nyarán, három év után távozott a Fehérvár FC-hez, ahol szintén a sportigazgatói szerepkört töltötte be.

- Egyrészt sajnálom, hogy olyan helyzet van a Zeténél, hogy váltani kell, hisz nagyon jól indult a szezon, ígéretes a társaság. Másik oldalról pedig el kell mondjam, hogy jól éreztem magam Zalaegerszegen az első időszakomban, jó volt az együttműködésünk az elnök úrral és nagy örömmel fogadtam el a lehetőséget. Bízom benne, hogy sikerül úgy befejezni az évet, ahogy ez pár hónappal ezelőtt is kinézett. Régi álmunk válhat valóra, hisz már évekkel ezelőtt is beszéltünk róla, hogy szeretnénk megnyerni a kupát, mivel kupagyőztes még nem volt a Zete. Ez egy nagy lehetőség lesz, de jelenleg a Mezőkövesd elleni mérkőzés a legfontosabb- nyilatkozta Sallói István a klub honlapjának.

Arról, hogy a szakmai stáb miként alakul, egyelőre nincs hivatalos közlés. Mint olvasható, Makrai Zsolt asszisztens edzőként érkezik. Információink szerint Vlaszák Géza szinte biztosan marad a szakmai stáb tagja, míg az eddigi másodedző Julian Jennerrel, valamint Marco van der Steen erőnléti edzővel még egyeztetni fognak.