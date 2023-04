Április 29., szombat, 17.00:

Szarvasi FC (3.)–Gyulai TFC (4.)

Somogyi János, a Szarvasi FC edzője: – A végegyházi mérkőzést leszámítva az utolsó nyolc mérkőzésünkből nyolcat megnyertünk, vagyis jó formában vagyunk, amit szeretnénk még megtartani a bajnokik mellett a Békés Megyei Kupa szerdai elődöntőjére is. Emiatt egészen biztos, hogy forgatni fogom a csapatot. Nem érzem még elérhetetlennek a második helyet, ezért is szeretnénk itthon nyerni, de egyébként is illik úgy beleállni a mérkőzésbe, mintha még lenne esély az aranyéremre. Egyébként az egész tavasz folyamán jó szellemben és jó hozzáállással játszottunk.

Sajben Gábor, a Gyulai TFC edzője: – Az Orosháza ellen – melyen egy véleményes tizenegyessel kaptunk ki – a mutatott hozzáállással és a teljesítménnyel is elégedett voltam, meg is dicsértem a fiúkat. A kérdés most is az, hogy tudunk-e két egymást követő mérkőzésen jó játékot nyújtani. Remélem, hogy igen. Sajnos Varga Zoltánt ötödik sárgája miatt eltiltották, sérülés miatt pedig továbbra sem számolhatok Bondár Attilára és Radics Dávidra. Szerettük volna péntekre előrehozni a mérkőzést, mert tartalékosak leszünk, de a szarvasiak ebbe nem mentek bele.

Gyomaendrődi FC (8.)–Végegyházi SE (2.)

Karászi László, a Gyomaendrődi FC edzője: – Nagyon örülnék annak, ha egy pontot tudnánk szerezni. Mély gödörben vagyunk, amibe még az Orosháza elleni a hosszabbításban elveszített mérkőzés után kerültünk, emiatt önbizalomhiányban szenved a csapat. Amiért mégis bizakodom, az a dobogós csapatok elleni tavaszi helytállás, hiszen nemcsak az Orosháza, hanem a kettő–nullás vereség ellenére a Szarvas ellen is összeszedetten, jól játszottunk. Tudjuk, hogy a Végegyháza erős csapat, amely nagy versenyben van az első helyért. Azért remélem, hogy nem lesz gond az összeállítással és helyt tudunk majd állni és megszerezzük a tavaszi első pontunkat.

Szeghalmi FC (5.)–Jamina SE (9.)

Földesi Ambrus, a Szeghalmi FC edzője: – Igazából nem tudom az okát, hogy miért is játszottunk olyan gyengén a Végegyháza ellen. Elkerülhető gólokat kaptunk, az első három gól után szétesett a csapat. Jobb csapat a Végegyháza, de nem hét góllal. Abban bízom, hogy hozzuk a hazai formánkat. Egy mérkőzés mindig háromesélyes, s ha azt a hozzáállást mutatja a csapat, mint a legutóbbi két hazai fellépésen, akkor jó eredménnyel zárjuk a Jamina elleni találkozót.

Medgyesbodzás SE (7.)–Nagyszénás SE (7.)

Mazán Zoltán, a Medgyesbodzás SE edzője: – Sajnos a szabadnapunk miatt kiesett az előző hétvége, ami annyira nem volt jó, csak annyiban, hogy a sérült Nagy Leventének több ideje maradt a gyógyulásra. Szeretnénk pontot szerezni a Nagyszénás ellen és ott maradni a középmezőny élbolyában. Ha leszakadnánk, akkor már nehezebb lesz motiválni a csapatot. Megpróbálunk még támadóbb szellemben futballozni. Láttam a szénásiakat játszani, elöl és hátul is jók, a sérülésből visszatérő Mátó Attilával és Lugasi Martinnal a védelemben sokat erősödtek. Igyekeznek a középpályán labdát szerezni, és kihasználni a támadóik gyorsaságát. Turcsek Szilveszter még hiányozni fog, mert az eltiltását tölti.

Szabadnapos: Orosházi MTK-ULE 1913 (1.).