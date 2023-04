Labdarúgás Azonnal ellenfelének esett az NB II-es tagságért élet-halál harcot vívó Békéscsaba. Fölényét az is jelezte, hogy öt percen belül már a harmadik szögletet végezte el Czékus Ádám. A sokat cselező, villámgyors csabai támadó nem sokkal ezután a meglepetésre kezdőbe állított Ilyés Tamás lövése után meg is szerezte a vezetést csapatának. Sokáig nem örülhetett az Előre, mert az első siófoki szöglet után Varjas Zoltán fejese után Krnács Richárd kapujában landolt a labda. A csabaiakat azonban nem sokkolta a gól, továbbra is mentek előre, minden egyes labdáért megharcoltak, melynek eredményeképpen Ilyés Tamás egy pompás emeléssel újra a lilákat juttatta vezetéshez.

A szünet után a vendégek domináltak inkább, a Csaba visszahúzódott a saját térfelére és a kontrákra rendezkedett be. A Balaton-partiak többször jutottak el a kapujukig, de igazán veszélyes helyzetet sokáig nem tudtak kidolgozni. Nem úgy a hosszabbításban, amikor a csereember, Dénes Csanád jókor állt, jó helyen és fejesével pontot mentett.