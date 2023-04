A Keleti csoport sereghajtó pozícióját elfoglaló gyulaiak az első negyed mérsékelt kezdése miatt nem tudták győztesen megvívni a Tiszakécske elleni hazai találkozót, a békésiek ereje és figyelme éppen a végére fogyott el az éremesélyes Egerrel szemben.

Gyulai Color KE–Tiszakécske VSE 73-85 (14-29, 17-18, 15-18, 27-20)

NB II, férfi. Gyula. V.: Márkus, Váczi. Gyula: Marschal 7, Lökös 10, Berecz 12/6, Kiss Á. 15, Szűcs 15. Cs.: Osgyáni 8, Hajdú Z. 4, Kőfaragó 2. Edző: Hajdú János Zoltán. A 7. percben már 21-3-ra is vezettek a vendégek, de amikor a gyulaiak erősíteni tudtak a védekezésükön, némiképp sikerült felzárkózniuk. A második negyed szoros játékot hozott, Berecz Tamás eredményességével 10 pontra visszajött a Gyula. Az utolsó negyedben nagyon ponterős játékot nyújtott a Color KE, Szűcs Soma vezérletével sikerült is faragnia a hátrányon, de az első negyed hiányosságait nem tudta korrigálni.

Békési SZSK U23–Eszterházy SC Eger 57-71 (15-11, 11-14, 13-19, 18-27)

NB II, férfi. Békés. V.: Fülöp, Bács. Békés: Bánszki 11/6, Kónya 8, Balikó 2, Vass 9/9, Korcsog. Cs.: Kamenik 19/3, Tráser 4, Lőrincz 4, Balogh Cs., Balogh Z. Edző: Balog Vilmos, Balog Lajos. Az első negyedet négypontos előnnyel zárta a békési csapat, amely a mérkőzés második szakaszában is jól játszott, vezetett is 6-8 ponttal, a dobogó 3. fokán álló vendégek csak a játékrész végén tudtak jobban felzárkózni. A második félidőben folytatódott a fej-fej melletti küzdelem, a vendégek ismét az etap végét kapták el jobban, átvéve a vezetést. A 34. percben még csak 6 ponttal vezetett (45-51) az Eger, de a végén Rékasi Bojta Benedegúz remeklésével magabiztosan húzták be a mérkőzést.