A női mezőny vitathatatlanul két legjobb gárdája tavaly emlékezetes ötmeccses párharcot vívott egymással, melyben az első négy találkozó ötszettes csatát hozott. Előbb mind a BRSE, mind a fővárosi gárda győzött hazai pályán, majd három idegenbeli siker született: a mindent eldöntő mérkőzést a Vasas 3:0-ra nyerte riválisa otthonában.

A felek azóta háromszor találkoztak egymással: novemberben a címvédő pályaválasztásával 3:2-es, februárban a viharsarkiak otthonában 3:0-s hazai siker született, majd a márciusi Magyar Kupa-döntőben két és félórás csatában megvédte címét a budapesti klub, azaz a szezonban 2-1-re vezet.

A csabaiakat edző Tóth Gábor a klub szerdai sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy idén talán nagyobb az esély, mint eddig bármikor. Hosszú lesz az út, ezt már bizonyította ez az ikonikussá vált párharc, ahogy azt is, hogy itt bármikor bármi megtörténhet. Ebben a szezonban minden helyzetből fel tudott állni a csapat, még akkor is, amikor talán már a résztvevők sem hittek benne, és ez óriási töltetet adhat. Az ilyen szituációkból előnyt szeretnének kovácsolni, és reméli, hogy ez a döntő esetében a legfényesebb éremben mutatkozik meg.

Molcsányi Ritáról, a BRSE klasszis liberójáról szerdán pályát neveztek el a Békéscsabai Röplabda Akadémián, aki nagyon meglepődött, amikor Baran Ádám elnök közölte a tervét.

– Elsőnek fel sem fogtam, de hatalmas megtiszteltetés és elismerés. Ez nemcsak Békéscsabán nagy dolog, hanem országos szinten is. Azt mutatja, hogy mennyire jó kapcsolat van köztem és a klub között is és hogy miért maradtam Békéscsabán. Motivál, hiszen a bizalmat is mutatja felém a klub, aminek szeretnék megfelelni és minél több sikert elérni. A pályafutásom végén szeretnénk a klub kötelékében maradni.

A döntőről szólva elmondta, felkészültek mindenre.

– Nagyon várjuk és most is szoros mérkőzésekre számítunk, de idén bizonyítottuk, hogy a nehéz szituációkban teljesítünk a legjobban. Reméljük, hogy idén ismét elhozzuk Békéscsabára a bajnoki címet!

Pintér Andrea, a Békéscsaba centere bokasérülés miatt nem léphetett pályára az elődöntőben, de a kemény munkának köszönhetően jól haladt a felépülése.

– Sokat dolgoztunk a gyógyulás érdekében, most már teljes értékű munkát tudok végezni – mondta lapunknak a játékos. – Sajnálom, hogy az elődöntőben nem játszhattam, rossz volt kívülről nézni a meccseket, ám a döntő esetében nem lehet kérdés, hogy a pályán kell lenni. Nagyon készülünk ezekre a mérkőzésekre, az edzéseken sincs elveszett labda, és remélem, hogy be tudjuk bizonyítani, hogy képesek vagyunk a győzelemre. Itt a lehetőség, hogy visszavágjunk az elveszített Magyar Kupa-döntő miatt is. Jósolgatni nem szeretek, nagyon hosszú mérkőzésekre számítok, de szeretnénk a párharcot befejezni három mérkőzésen. Nehezebb ott kezdeni, mert náluk lesz a hazai pálya, de a hibáinkat minimalizáljuk, akkor ez nem lehet gond.

– Nagyon jó csapattal találkozunk. A két együttes azonos játékerőt képvisel, így ezúttal is hosszú meccsekre számítok, amelyeken a koncentráció mellett nagyon fontos lesz, hogy kontrolláljuk az érzelmeinket a nehéz és a jó pillanatokban is - nyilatkozott az MTI-nek Jannisz Atanaszopulosz, a Vasas görög trénere.

Idén a Vasas nyerte az alapszakaszt, így a címvédőnél van a pályaelőny. Ez azért is lehet kiemelten fontos, mert a szezonban mindkét együttes veretlen saját közönsége előtt, sőt a Vasasnak a békéscsabai alapszakasz-vereség az egyetlen, amit az idényben magyar csapattól elszenvedett.

Az egyik fél három győzelméig tartó finálé összes meccsét élőben közvetíti az M4 Sport vagy az M4 Sport+.