A közgyűlés napirendi pontjai közül elsőként az elmúlt időszakról szóló elnökségi beszámolóra került sor.

Dr. Bordás Róbert titkár ismertette az elmúlt években elért kiváló eredményeket, kiemelve Dékány Kinga, Keszthelyi Zsombor, Gachályi Gréta és a női párbajtőrcsapat országos és nemzetközi sikereit. Ezzel kapcsolatban külön megköszönte a klubtól a múlt év végén Szolnokra távozott Galli Zsolt vezetőedző tevékenységét, sok sikert kívánva további munkájához.

Hozzátette, az egyesület három edzője, Runa Andrea, Medgyesi István és Radnai Reinhardt tanítványai között sok olyan tehetséges fiatal van, akikben ott rejlik a lehetőség, hogy a nagy elődök – a már említetteken kívül Szabó Réka, Tóth Hajnalka, Fekete Gábor és Márton Péter – nyomdokaiba lépjenek. Megköszönte az edzők és többi kolléga munkáját a leköszönő elnökség nevében is.

Elmondta még, hogy szükségét látja az egyesületi munka megújításának és megfiatalításának, ezen belül is az egyesület tagjaival, a szülőkkel való szorosabb, a közösségi média lehetőségeit is jobban kihasználó kapcsolattartásnak. A szorosan vett szakmai munkán túlmenően a családias klubélet megteremtése, az egyesület és a vívósport ismertségének növelése, a közel 100 fős egyesületi taglétszám további bővítése is a célok között szerepel, amelyeket rendkívül fontosnak tart az elkövetkező évek pénzügyi-finanszírozási szempontból várhatóan nem könnyű időszakában.

Végül megköszönte az elnökségi tagok, valamint külön is Dr. Keszthelyi Péter leköszönő elnök társadalmi munka keretében végzett tevékenységét.

Második napirendi pontként Hajtman Helga, a felügyelőbizottság elnöke ismertette az egyesület gazdálkodásával kapcsolatos jelentést, amelynek alapján a klub működése a nehezebb gazdasági körülmények között is kiegyensúlyozott és átlátható.

Ezt követően a közgyűlés elfogadta az egyesület új alapszabályát, amely a korábbi években összegyűjtött gyakorlati tapasztalatok felhasználásával került megszövegezésre.

Végül sor került az új elnökség megválasztására, amelynek végeredménye egy szavazategyenlőséget követő visszalépést követően alakult ki.

Az elnökségi tagok soraiból az egyesület elnökének Hajtman Helga, titkárának Dr. Bordás Róbert került megválasztásra, akiknek munkáját Dr. Bartóki László, Csávás Tibor és Hajtman Sára elnökségi tagok, valamint Mihalek Zoltán szaktanácsadó segítik majd a jövőben.

Emléktábla a legendás vívómestereknek A közgyűlést megelőzően rövid ünnepség keretében a vívóterem bejáratánál leleplezték a békéscsabai vívóélet megteremtésében, megmaradásában és fejlődésében kiemelkedő szerepet játszó, már elhunyt három vívómester, Karácsonyi Lajos, Csetneki István és Hajtman János emléktábláját.

– A Hajtman család jóvoltából az épület bejáratánál olvasható az a három név, amely összeforr a helyi vívóélettel. Az elegáns márványtáblán Karácsonyi Lajos, Csetneki István és Hajtman János vívómesterek neve szerepel – mondta az emléktábla-avató ünnepségen Medgyesi István edző. – 1980 szeptemberében találkoztam először Karácsonyi Lajos bácsival. Tekintélyt, tiszteletet parancsoló volt a viselkedése, ugyanakkor szelíd, szerető és szerethető egyéniség volt. Még az általunk „vagány nagyfiúknak” tartott srácok is, akik kardvívást tanultak tőle, tisztelettel, fegyelemmel végezték az edzésmunkát, azért, mert magas színvonalon és szenvedélyesen tanította a vívás művészetét, szerette a tanítványait – mondta.

Az edző szerint ezt a szellemiséget vitte tovább két utódja: Csetneki István és Hajtman János is.

– Mindketten nagy elánnal, jó érzékkel vágtak bele az edzői, nevelői munkába. Szakmai tudásuk eredményeként megannyi válogatott vívó került ki a békéscsabai vívóteremből, a Gödörből. Mi, tanítványok ezzel azonban „nem úsztuk meg”, a sok edzés, verseny mellett még sok mindent kaptunk tőlük: megtapasztalni a jól végzett munka örömét, a mozgás szeretetét, hogyan kell, illendő viselkedni bizonyos helyzetekben. Egyszóval: neveltek! Az életünk részévé váltak. Ahogyan mi is az életük részévé váltunk, ez az, ami formált, épített minket, azt hiszem, ezt nevezik KÖZÖSSÉGNEK.

Medgyesi István köszönetet mondott azért, hogy az emléktábla létrejött.

– Remélem, hogy mindenkinek, aki a vívóterembe belép és a táblára néz, segíteni fog abban, hogy jól érezze ott magát, jót és jól tegyen, ha kell, kapjon bátorítást és segítséget az elődöktől arra nézve, hogy hogyan is kell mindezt helyesen művelni.