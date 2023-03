Tóth Gábor hozzátette, hogy szerinte mindkét csapat eszközöl majd 1-2 apróbb változtatást, de a végén úgyis mindenki ahhoz nyúl majd, amit a legjobban tud, főleg a kiélezett helyzetekben.

A vezetőedző szerint érdemes építeni a MEVZA-elődöntőben elért sikerre is:

– Nagyon fontos, hogy a fókuszt hová helyezzük, de nem gondolom, hogy magunk mögött kell hagynunk a keddi meccset. Az egy akkora élmény és tapasztalat, olyan lélekemelő győzelem, ami a későbbiekben is erőt adhat, akár most a kupadöntőben, vagy jövő héten a MEVZA-döntőben. A mentális állapottal egyébként abszolút elégedett vagyok, csak azt kell megakadályozni, hogy túlgörcsöljük vagy túlgondoljuk a dolgot. A körítés meglesz, hiszen ez egy óriási esemény, a Magyar Kupa döntője évről évre egyre nívósabb eseménnyé válik, az új helyszínen pedig az utóbbi évek legszínvonalasabb döntőjét játszhatjuk, hiszen az ország két legjobb csapata fog összecsapni. Azt várom, hogy továbbírjuk azt a történetet, amit a BRSE és a Vasas elkezdett az elmúlt években, csak most más előjellel.

Molcsányi Ritának ez lesz az első döntője csapatkapitányként, de pontosan tisztában van azzal, milyen feladat vár rá:

– Lelki támaszt kell adni a csapatnak és tudni kell, kinek mire van szüksége, ha esetleg hullámvölgybe kerül. Akkor is megvoltak a húzóemberek és most is, szinte bárkit ki lehet emelni a csapatból. Szóval nem egy emberen fog múlni, és mindenki képes arra, hogy jól tudjon játszani egy mérkőzésen belül.