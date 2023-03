Kihasználva a hétvégi tavaszi szép időt a Békési Kajak-Kenu Club sárkányhajó-csapatának legbátrabb tagjai vízre szálltak. Az egyesületnél már mindenki nagyon várta a márciusi jó időt, hogy újra a friss levegőn, gyönyörű környezetben mozgathassák át evezősizmaikat és kezdjék meg a felkészülést a nyári szezonra.

A klub fiatal tehetségei eközben „kihelyezett” edzésen vettek részt az Ady utcai parkban, amely tele van húzódzkodó rudakkal, párhuzamos korlátokkal, különféle létrákkal és más szerkezetekkel, így remek alkalom nyílt a tavaszi időben a kinti tréningre.

A kajakosok életében közeledik a vízre szállás is, így a szabad levegőn végzett foglalkozások száma is megnövekedett. Ezek az edzések jobban tisztítják a szervezetet, a tüdőt, erősítik az immunrendszert és mentálisan is felfrissítik a sportolókat, akiknek mindez egyfajta szabadságérzetet is ad.