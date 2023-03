A Békéscsabai RSE részéről Baran Ádám elnök vett részt az eseményen.

Ludvig Zsolt, a Magyar Röplabda Szövetség főtitkára úgy jellemezte az előttünk álló hétvégét, mint egy röplabdás ünnepet. A sportvezető azt emelte ki, hogy ez mindig összehozza a közösséget, főleg azóta, hogy négyes döntőket rendeznek.

– Ez a jó lehetőség, hiszen a legjobb csapatokat egy helyszínen láthatják a szurkolók. Remélem, hogy egy jó hangulatú eseménynek lehetünk együtt szemtanúi. Bízom abban is, hogy a mérkőzések is magas színvonalúak lesznek, az előző évek is pikáns találkozókat hoztak. Kiélezett csata várható, a hölgyeknél mindkét párharc izgalmas lesz, minden csapat sokszoros kupatapasztalattal rendelkezik – tette hozzá a főtitkár.

Baran Ádám is a rendezvény jelentőségét említette meg először.

– A magyar röplabdázásnak fontos eseménye lesz ez a kupadöntő, hiszen itt az alkalom, hogy ez a csodálatos sportág megmutassa, miért szeretik világszerte sok millióan. Az pedig külön megadja a savát-borsát, hogy a Békéscsaba–Vasas egy „modernkori klasszikus”, hogy egy sajtóorgánumot idézzek. A felek ezt igazolták is, hiszen ez a két csapat dominált az elmúlt 10 esztendőben, ezért úgy gondolom, hogy a laikusok számára is csemege lesz. Az egész város és a klub is erre fókuszál a MEVZA-elődöntő után, mert meg szeretnénk nyerni.

A klubelnök kitért arra is, hogy az elmúlt időszak eredményei és meccsei hatalmas küzdelmet hoztak a két együttes között, és akármerre dőltek el, nemcsak a szurkolóknak, hanem az átlag sportszeretőknek is maradandó élményt adtak, és ilyen rangadóra számít vasárnap is. Természetesen aláírna most is egy olyan eredményt, mint 2017-ben (akkor 3:0-ra győztünk), de a klub nem a múltban él, a fókusz a jövőn van. Adott a lehetőség és hisznek abban, hogy élni tudnak vele.

A Békéscsaba ellenfele, a Vasas Óbuda csapatkapitánya, Ayshan Abdulazimova úgy vélekedett, hogy mindig rendkívül nehéz a Békéscsaba ellen játszani, hiszen egy remek gárdáról van szó.

Tisztelik a Békéscsabát, de bíznak a taktikában és az edzőjükben. Szeretnék megismételni a tavalyi sikereket, idén két kupát céloznak meg és mind a tizenhárman készen állnak a harcra. Neki ez lesz a negyedik fellépése a négyes döntőben, az atmoszférát mindig is élvezte, valamint azt is elmondta, hogy bízik a szurkolóikban, akik szerinte a legjobbak az országban, és eredménytől függetlenül támogatják őket. Minden eddiginél többre számít tőlük és tudja, hogy meg is fogják ezt kapni.

Ludvig Zsolt azzal zárta a sajtótájékoztatót, hogy leszögezte: ez az egyik legkiemelkedőbb klubesemény és így is készülnek. A Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont új helyszín, és bár válogatott- és BL-meccs is volt itt, mégis ez lesz a legnagyobb rendezvény. Megígérte, hogy igyekeznek jó hangulatot teremteni és kiszolgálni a közönséget, valamint hangsúlyozta, hogy a döntő nem csak a serlegekről szól, hiszen nemzetközi kupaindulásról is dönt, ugyanis CEV-kupa részvétel jár a győztesnek, vagy esetleg a második helyezettnek.