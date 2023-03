– Tudjuk, hogy a Szeged elleni mérkőzés mennyire fontos és presztízskérdés a szurkolók és a játékosok körében is, így ennek tudatában extra motivációval készülünk a héten és szeretnénk győzni – mondta az Előre honlapján Brlázs Gábor vezetőedző. – Bár ezért a győzelemért is három pont jár, de a Szeged elleni meccs azért nekünk és a klub számára is sokkal többet jelent bármelyik másiknál. Sajnos vannak betegeink és sérültjeink, tehát korántsem teljes a keret, de ez nem befolyásolhatja a teljesítményünket. Nem az számít majd, hogy melyik csapat hol áll a táblázaton, hanem a pillanatnyi koncentráció, a motiváltság, az akarat és persze a szurkolóink segítsége dönthet. A Szeged ellen a Dorogon mutatottaknál sokkal többre lesz szükség, hiszen a két klub céljai egészen mások, így a lehetőségekben is van differencia. Bízom a srácokban, ők is tudják mennyire fontos lenne a győzelem, úgyhogy próbálunk ennek megfelelően bizonyítani a pályán.

A Tisza-partiak vezetőedzője, Alekszandar Sztevanovics bízik a csapatában, hogy teljes odaadással és új energiával készül a rangadóra.

– Bízom benne, hogy az elvégzett munka eredménnyel is párosul vasárnap – mondta a tréner. – Izgalmas meccsre számítok, úgy vélem, az a csapat örülhet a végén, amelyik koncentráltabb lesz. A fanatikusaink biztatása mindig plusz energiát ad, rengeteget segítenek. Szeretnénk győzelemmel kiszolgálni őket!