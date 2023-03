A riói és a tokiói olimpiát is megjárt Oláh Barbara tavaly váltott 20 kilométerről 35-re, és az első versenyén igen biztató 2 óra 58 perces időt ment. Amennyiben megismételte volna ezt az eredményt, gyakorlatilag megváltotta volna a jegyet a nyári budapesti világbajnokságra.

– Az előjelek sajnos nem voltak biztatóak, hiszen az amúgy remekül sikerült év eleji portugáliai edzőtábor után kétszer is lebetegedett. A kihagyás hatással volt a későbbi felkészülésére és a szlovákiai versenyzésére is – mondta Tóth Sándor, a Kopp Békéscsabai AC vezetőedzője, Oláh Barbara felkészítője. – Tizenöt-húsz kilométernél elkezdett csökkenni a tempója és végül a verseny feladására kényszerült. Sajnáljuk az elszalasztott lehetőséget, ám a rövidebb, húsz kilométeres távon még több lehetősége is lesz a vb-részvétel kiharcolására, legközelebb éppen az április 23-i békéscsabai versenyünkön.

A magyar bajnokságot Récsei Rita, a Budapesti Honvéd versenyzője nyerte 3:04:45 perccel. A férfiaknál a nyíregyházi Helebrandt Máté szerezte meg a bajnoki címet 2:39:20 perccel, megelőzve a honvédos Venyercsán Bencét (2:40:31) és a ferencvárosi Tokodi Dávidot (2:53:57).

A női versenyben a perui Kimberly García León világcsúcsot ért el. A 20 és 35 kilométer világbajnoka a felvidéki versenyen 2:37:44 óra alatt teljesítette a távot. Ezt megelőzően minden időt legjobb eredményét (2:38:24 óra) az orosz Klavgyija Afanaszjeva tartotta 2019. február 18-a óta. Gyűgyön a kínai Liu Hong végzett a második helyen 2:40:06 órás Ázsia-csúccsal.

Bajnoki arany a téli dobó ob-ról

Kiválóan szerepeltek a Békés vármegyei dobók a hétvégi veszprémi U20-as és U18-as téli dobó országos bajnokságon. Baukó Petra diszkoszvetésben 44,47 méterrel győzött az idősebb korosztályban. A férfiaknál Csizmazia Áron remekelt, aki 47,31 méteres eredménnyel ezüstérmes lett. A fiatalabbaknál a békési Kiss Petra 40,22 méterrel a második legjobb eredményt produkálta a gerelyhajítók mezőnyében.

További Békés vármegyei eredmények. Női. U18. Diszkoszvetés: 7. Kiss Petra (Békési DAC) 27,55 m. Férfi. U18. Diszkoszvetés: 5. Deák Lóránt (Békéscsaba) 39,99 m, 9. Wágner Ádám Bence (Békési DAC) 35,65 m. Gerelyhajítás: 8. Garai-Balázs Endre (Békési DAC) 47,21 m.