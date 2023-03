Huszadik mérkőzését játssza a női NB I. 2022–2023-as idényében az újonc Békéscsabai Előre NKSE pénteken 18 órától: a 14 csapatos ligában 12 megszerzett ponttal a már bentmaradást érő 12. helyen álló lila-fehérek a dobogóért küzdő, 24 egységgel negyedik Mosonmagyaróvár vendégei lesznek. A Papp Bálint által irányított csabai együttes tavaly december 17-én, hat vereség után éppen a mosoniak ellen nagyszerű játékkal elért 29–24-es, bravúros hazai győzelemmel szerezte meg első pontjait a bajnokságban – azzal azonban az Előrénél is pontosan tisztában vannak, hogy a két együttes újabb találkozója teljesen más lesz.

– Hazai pályán erős a Mosonmagyaróvár, nem sok csapat tudja elhozni onnan a pontokat, csak a Győrnek sikerült eddig az idényben, a Fradi és a Debrecen is döntetlent játszott ott – mondta lapunknak Papp Bálint. – Az utóbbi időben pedig már csak a bajnokságra kell koncentrálniuk az óváriaknak, úgyhogy biztosan más mérkőzés lesz, mint a téli, amikor még érdekeltek voltak az Európa-ligában is. A repertoárjuk is bővült, hiszen a legutóbbi találkozásunk óta Tóth Gabriella visszatért, újabb jó kézilabdázóval egészültek ki. Látszik az Óvár játékán a fejlődés, megvannak azok az elemek, amelyekben nagyon erős. Minden szinten stabil teljesítményt kell nyújtanunk ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el, hiszen rendkívül gyorsan hozza fel a labdát a rivális lerohanásban. Ezt csak úgy tudjuk megállítani, ha támadásban pontosak lesznek a befejezéseink, ha meg tudjuk nyerni a kapussal szembeni párharcokat, ez nagyon fontos. Mert a mosoniak legutóbbi meccsén is láthattuk Szemerey Zsófit, aki közel hetven százalékos hatékonysággal védett…

Valahogyan tehát túl kell járni az ellenfél kapusának eszén, ezen kívül a fiatal tréner szerint az is lényeges, hogy minimalizálják a technikai hibák számát, továbbá minél többször próbálják meg felállt fal elleni támadásokra kényszeríteni a mosonmagyaróvári együttest. A lilák az előző körben negyvenöt percig kiválóan tartották magukat a címvédő győri kirakatcsapattal szemben és most is sokat érhet, ha azt a teljesítményt meg tudnák ismételni, ha újra megvalósítanák az ETO ellen is működő játékelemeket. El kell hinnie a csabai csapatnak, hogy más riválissal szemben is ülhetnek azok a jó variációk, amik a Győr ellen is működtek.

– Nagy önbizalommal és felszabadultan kell kézilabdáznunk, hiszen az esélyesség terhe ezúttal sem minket nyom. Jó játékot várok a csapattól, mindent megpróbálunk azért, hogy jó eredményt érjünk el – zárta szavait Papp Bálint.



A női NB I. állása

1. Győr 20 – 1 684–480 40

2. FTC 17 2 – 634–449 36

3. Debrecen 12 2 4 533–458 26

4. Mosonmagyaróvár 11 2 5 541–481 24

5. Vác 9 2 7 482–474 20

6. Fehérvár 8 2 8 453–490 18

7. MTK 7 2 10 531–534 16

8. Kisvárda 8 – 11 449–491 16

9. Siófok 7 1 8 433–433 15

10. Dunaújváros 6 3 10 495–564 15

11. Budaörs 5 3 11 457–535 13

12. Békéscsaba 6 – 13 478–551 12

13. Érd 3 – 16 463–589 6

14. NEKA 1 1 16 414–518 3