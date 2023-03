A békéscsabai Extraliga-mérkőzés előtt Szarvas Péter polgármester és Varga Tamás alpolgármester közösen gratulált a csapatnak a MEVZA-aranyéremhez.

Lia Caroll Mosher és Kertész Petra is bevetésre került a Békéscsaba csapatánál.

A szokásosnál nehezebben vette fel a ritmust a Békéscsaba a negyeddöntő első mérkőzésén, hiszen az első játszma első szakaszában inkább a fehérvári csapat vezetett. Persze nem sokáig, mert amikor Ralitsa Vaszileva és Marta Drpa is bemelegedett, már fordult is a kocka, és Mosher centertámadásával már négy pont volt közte. Az előréseket dicséri, hogy szívósan küzdöttek és komolyabban nem hagyták elhúzni vendéglátóikat, egy ízben vissza is jöttek egy pontra. Salla Karhu remekül belépve a játékba két ásszal is villant, a csapat pedig egy 6:0-s sorozatot produkálva jutott közel ahhoz, hogy megnyerje az első játszmát. A vendégek két pontjával szemben 5 csabai következett ezután és 26 perc játék után be is fejeződött az első felvonás.