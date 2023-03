– Talán ez volt a legjobb első félidő mióta én vagyok a kapitány, de Törökországban is remek félidőt játszottunk 2020-ban, csak akkor nem lőttünk gólt.

Dominik a legjobb meccsét játszotta a válogatottban. A kapitányi karszalag felelősséggel ruházta fel, és felnőtt hozzá. Mondhatni gyorsabban nőtt fel – olvasható az origo.hu tudósításában.

– A második félidőben háromgólos előnyben nem volt könnyű fenntartani a koncentrációt, több hibát is elkövettünk, de persze lőhettünk volna több gólt is. Gratulálok a csapatnak és a teljes stábnak. Szép este volt, ennél szebbet nem is várhattunk – nyilatkozta Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

A magyar válogatott napra pontosan negyven év után kezdte ismét győzelemmel az Eb-selejtezőket, illetve hazai pályán 48 év után győzte le újra Bulgáriát.