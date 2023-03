A nyílt rendszerű lebonyolítás miatt a térség legmagasabban jegyzett asztaliteniszezői is elindultak a megméretésen, ezzel is emelve az esemény fényét. A megnyitón részt vett Kecskés Andrea alpolgármester és Szelezsán György polgármester is, aki megnyitójában kiemelte: milyen jó látni, hogy ennyien egybegyűltek a versenyen, azért hogy építhessék a közösséget és együtt mozogjanak.

A 14 asztalon minden korosztály képviseltette magát és a nézősereg kiváló és élvezetes labdameneteket láthatott a késő estig tartó küzdelmek során.

Eredmények. Női egyéni: 1. Farkas Izabella (ASE Orosháza), 2. Rédei Erika (Eleki ASE), 3. Vadász Réka (Orosháza), Mátyási Henrietta (Békéscsabai ASE). Nyílt egyéni: 1. Kiss Dániel (Hed-Land SSE), 2. Dr. Varga Csaba (Hed-Land), 3. Lele Viktor (Szarvasi Körös ASE), Medvegy Ákos (Hed-Land). Amatőr egyéni: 1. Kovács Zoltán (Békéscsaba), 2. Mátyási Henrietta (Békéscsaba), 3. Ribovics János (Végegyházi ASE), Kéri Róbert (Orosháza). Nyílt páros: 1. Kiss Dániel, Dr. Varga Csaba, Medvegy Ákos (Hed-Land), 2. Takács László, Szűcs Sándor (Mezőtúri ASE, Hed-Land), 3. Szilágyi Lívia, Baranyi József (Békés Team); Lele Viktor, Ágota Csilla (Szarvas, Békés). Gyermek 1-es korcsoport: 1. Botos Marcell (Demeter Lehel ASE), 2. Posgay Brúnó (Demeter Lehel), 3. Cserenyecz Alexander (Szarvas), Németh Viktor (ATSK Szeged). Gyermek 2-es korcsoport: 1. Sánta Elena (Orosháza), 2. Szőke Anna (Elek), 3. Németh Endre (Demeter Lehel), Csúri Ádám (Szeged).