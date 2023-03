Április első hétvégéjén a mezőny élén álló Mezőhegyes egy, a tavaszra nagyon magára találó, még veretlen Békéscsabai MÁV-ot látja vendégül. Ács Levente együttese 2023-ban még nem veszített pontot, gólt is csak egyet kapott, s ezen a kiváló mutatón nem szeretnének rontani. Sikerük esetén öt pontra húznának el a sokáig első helyen álló, a játéknapon szabadnapos Szabadkígyóstól. A Mezőhegyeshez hasonlóan a dobogó harmadik fokát birtokló Mezőmegyer is makulátlan tavaszi mérleggel bír. Szombati vendégük a Békés gárdája lesz, akinek idén nem volt túl sok szerencséje a másik két éremvárományos, a Szabadkígyós és a Mezőhegyes ellen. A vendégek részéről bravúr lenne akár egy pont megszerzése is.