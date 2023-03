Marta Drpa adta meg a mérkőzés alaphangját, majd ő lendítette meg a csapatot. A születésnapos Ralitsa Vaszileva ásza után már öt egységgel vezetett a Békéscsaba. A tulajdonképpen hazai pályán küzdő mariboriak három pontnál közelebb nem tudtak közelebb jönni és a cserék sem segítettek rajtuk, a vége egy magabiztos nyolcpontos csabai szettgyőzelem lett.

A 2. játszma magyar szempontból sokáig jól, de már jóval szorosabban alakult, s amikor Mlakarék fordítottak, Tóth Gábor is időt kért. Időben eszméltek azonban a csabaiak, és 15:17-nél már Bruno Najdicon volt a sor, hogy időt kérjen. A Csaba a hajráig tartotta egy-két pontos előnyét, de 21-nél egyenlített, majd a vezetést is visszavette a Maribor, és két szettlabdához is jutottak. A BRSE egy 3:0-s sorozattal fordított és nyithatott a játszmáért, de ekkor még egalizált a szlovén csapat, viszont az újabb szettlabdát már értékesítette Drpa.

Nehéz kezdés után a Csaba a rossz szlovén nyitásoknak is köszönhetően meg tudott ugrani hat ponttal. Molcsányiékat nem lehet kibillenteni a nyugalmukból, a mariboriak futottak az eredmény után, 21:14-e állásnál időt kért Najdic edző. Hiába, mert a vendégek egyszerűen nem tudtak hibázni, nyolc meccslabdájuk volt és már az elsőt kihasználták, méghozzá az ünnepelt Vaszileva révén!

A Békéscsaba nyerte a Közép-európai Ligát, öt év után harmadszor!

Nova KBN Branik Maribor (szlovén)–Swietelsky-Békéscsaba 0:3 (–17, –25, –16)

Közép-európai Liga, döntő. Kamnik, 500 néző. V.: Bojan Brlas, Ana Stipanicev Matecic (horvátok).Maribor: Mlakar 9, Milosic 7, Pogacar 3, Stampar 4, Lekse 9, Lorber Fijok 9. Cs.: Cikac (liberó), Farkas, Ramic 3, Krajnc. Vezetőedző: Bruno Najdic. Békéscsaba: Drpa 14, Vaszileva 10, Bodnár 14, Pintér 2, Aktas 5, Bagyinka 3. Cs.: Molcsányi (liberó), Karhu, Glemboczki, Olijnik. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 3:1, 4:8, 7:12, 12:19, 15:20, 17:23. 2. szett: 5:4, 7:8, 14:11, 15:17, 18:20, 24:22, 24:25. 3. szett: 2:4, 7:7, 10:16, 15:23.