Szombat este immáron második alkalommal szervezte meg az eleki önkormányzat az Év Sportolója Díjátadó Gálát és Sportbálat – számolt be lapunknak Szelezsán György polgármester. Elmondta, a rendezvény elsődleges célja ezúttal is a helyi sportélet és sportközösségünk megerősítése, a városban élő, és itt eredményeket elérő sportolók, valamint csapatok díjazása, a teljesítményük értékelése és méltó elismerése. Hozzátette, fontosnak tartják megszólítani azon személyeket, cégeket és támogatókat is, akik eddig is ott voltak a csapatok mögött, illetve a jövőben szeretnék a helyi sportélet ügyét, fejlesztési céljaikat és a sport-infrastrukturális és innovációs törekvéseiket aktívan és önzetlenül is támogatni.