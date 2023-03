Csabai pontokkal kezdődött a 4. játszma, de először mégis Tóth Gábornak kellett kikérni az idejét, mert Abdülazimováék kezdtek komolyabb előnyre szert tenni. A Csaba visszajött egy pontra, de sikeres Vasas-blokkok után újra a fővárosi gárda komoly, hatpontos előnyét mutatta az eredményjelző. Keményen harcolt a BRSE és aprólékos munkával öt egységet lefaragva hátrányából egy pontra felzárkózott. Erősített az Óbuda, és egy maratoni hosszúságú labdamenet végén ismételten hárommal vezetett. A Csaba mindent megpróbált, de nem tudta már megmenteni ezt a játszmát, jöhetett az ötödik!

Fej-fej mellett haladtak a csapatok a rövidített játszmában, egy ponttal rendre a Vasas vezetett. A térfélcserére 8:6-os Vasas-előnynél került sor. 7:9-nél a csabai, 9:9-nél a Vasas edzője kért időt. Drpa ütése nyomán hosszú idő után újra a Csaba vezetett. A végjáték is teljesen nyílt maradt, 12:12-nél Tóth Gábor challenget kért, de hiába. Drpa azonban egyenlít (13:13). Bannister bombáival háromszor is meccslabdához jutott az Óbuda, a Csaba kétszer hárított, de Fricova ütése után Aktas hiába ért kétszer is hozzá a labdához, az kiment oldalra, így a Vasas a kupagyőztes, a Békéscsaba ezüstérmes.

Swietelsky-Békéscsaba–Vasas Óbuda 2:3 (23, –14, 22, –19, –15)

Magyar Kupa női mérkőzés. Döntő. Budapest, Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont, 1500 néző. V.: Adler, dr. Árpás Krisztina. Békéscsaba: Vaszileva 12, Bodnár 11, Drpa 23, Glemboczki 6, Pintér 8, Bagyinka 2. Cs.: Molcsányi (liberó), Aktas 11, Olijnik, Karhu.Vezetőedző: Tóth Gábor. Vasas: Török 10, Papp O. 10, Bannister 31, Bojko 1, Abdülazimova 14, Szkripak 1. Cs.: Juhár (liberó), Fricová 11, Jámbor, Vezsenyi, Fábián. Vezetőedző: Janisz Athanaszopulosz.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 8:3, 10:8, 16:10, 19:19, 23:20, 23:23. 2. szett: 3:1, 7:5, 9:15, 12:22. 3. szett: 4:2, 9:4, 9:8, 16:11, 20:15, 20:19, 23:22. 4. szett: 5:9, 8:9, 9:15, 12:17, 16:17, 18:22. 5. szett: 5:7, 10:9, 12:11, 12:13, 15:16.

Tóth Gábor:

A kivédekezett labdáinkat nem támadtuk be kellő hatékonysággal, ez döntött, pedig volt lehetőségünk, hogy megcsináljuk. Hatalmas akarás, küzdeni tudás jellemezte mindkét csapat játékát ma este. Gratulálok a Vasasnak!