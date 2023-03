A két együttes a közelmúltban megállapodott a mérkőzések pontos időpontjairól is, az első találkozóra március 23-án kerül sor a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban. A friss MEVZA-kupa-győztes csabai együttes meglepetéssel is készül a szimpatizánsok számára, ugyanis a negyeddöntő legelső, csütörtöki összecsapása előtt ünnepélyesen felvonják a zászlót, a meccset követően pedig mindenkinek lehetősége nyílik arra, hogy közös fényképeket készíthessen a játékosokkal és a serleggel is!

A negyeddöntő pontos menetrendje:

1. mérkőzés. Március 23., csütörtök, 18.00: Swietelsky-Békéscsaba–MÁV Előre SC-St. Solar, Békéscsabai Városi Sportcsarnok

2. mérkőzés. Március 26., vasárnap, 18.00: MÁV Előre SC-St. Solar–Swietelsky-Békéscsaba, Székesfehérvár, Videoton Oktatási Központ

3. mérkőzés. Március 29., szerda, 18.00: Swietelsky-Békéscsaba–MÁV Előre SC-St. Solar, Békéscsabai Városi Sportcsarnok

4. mérkőzés (ha szükséges). Április 1., szombat, 18.00: MÁV Előre SC-St. Solar– Swietelsky-Békéscsaba, Székesfehérvár, Videoton Oktatási Központ

5. mérkőzés (ha szükséges). Április 4., kedd, 18.00: Swietelsky-Békéscsaba–MÁV Előre SC-St. Solar, Békéscsabai Városi Sportcsarnok