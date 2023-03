Labdarúgás 31 perce

Kétgólos hátrányból támadt fel a Budafok - galériával

A budafokiak léptek fel támadólag, és ha Póser Dániel nem védi bravúrral Jagodics Márk fejesét, az 5. percben már vezethetett is volna. Negyedóra elteltével enyhült a nyomás a csabai kapu előtt, a lila-fehéreknek egy-egy gyors kontrára is futotta, s az egyik végén a villámgyors Czékus Ádám bevette Gundel-Takács Bence kapuját. Kilenc perccel később megduplázta előnyét a Békéscsaba, Czékus második góljához kellett a budafoki kapus kapitális bakija is.

Békéscsaba 1912 Előre–Budafoki MTE 2–2 (2–0) Fotós: Bencsik Ádám

Nagy akarattal lépett pályára a vendégcsapat a második félidőben, amely több helyzetet is kidolgozott, de csak bő húsz perc elteltével tudta megszerezni a szépítő találatot. Lendületbe jött a Budafok és a remek formában lévő Beke II Péter góljával sikerült kiegyenlítenie. Sajnálhatták a csabaiak, hogy néhány perccel korábban Lukács Raymond a kapu torkában fölé rúgta a labdát. Mindkét gárda nagy erőket mozgósított a győzelem érdekében, ám maradt a döntetlen, egy meglehetősen paprikás hangulatú mérkőzésen. Békéscsaba 1912 Előre–Budafoki MTE2–2 (2–0) Labdarúgás NB II-es mérkőzés. Békéscsaba, 670 néző. V.: Nagy R. (Punyi, Márkus). Békéscsaba:Póser – Puskás G., Albert I., Szabó Cs. (Bora, 14.), Mikló – Hamed (Váradi, 75.), Kitl M. (Farkas M., 58.), Futó (Zvara, 58.), Fazekas L. – Lukács R. (Máris, 58.), Czékus (Marik S., 75.). Vezetőedző:Brlázs Gábor. Budafok:Gundel-Takács – Fótyik, Jagodics M., Nándori (Horváth O., 58.) – Kalmár O., Adorján, Németh M., Soltész, Margitics (Györgyi, 58.) – Sós, Beke II P. (Csonka, 81.). Vezetőedző:Mátyus János

Békéscsaba 1912 Előre–Budafoki MTE 2–2 (2–0) Fotók: Bencsik Ádám

Sárga lap: Soltész az 51., Jagodics M. az 52., Kovács D. és Bora a 60., Farkas M. a 82., Györgyi a 86. percben. Szögletarány: 1:8 (0:7) 26. perc: Hamed beadása után Czékus közelről jobbal a kapu közepébe lőtt, 1–0. 35. perc: Ismét Czékus a főszereplő, aki becsapta Kalmárt, beverekedte magát a büntetőterületen belülre és lapos lövése után már úgy tűnt, a budafoki kapus megszerzi a labdát, ám az kicsúszott a kezei közül és az üres kapu közepébe gurult, 2–0. 68. perc: Horváth Olivér bal oldali beadása után Soltész az ötös jobb sarkáról a kapu közepébe fejelt, 2–1. 79. perc: Ide-oda pattogott a labda a csabai 16-oson belül, végül Kovács Dávid játszott Beke II Péter elé, aki ballal gyönyörűen tekerte be a bal alsó sarokba a labdát, 2–2. 80. perc: Jagodics akaszkodott össze Miklóval, előbbi visszarúgott, a játékvezető pedig a budafoki játékost kiállította. Jó: Czékus, Hamed, Póser, ill. Soltész, Beke II P., Adorján.

