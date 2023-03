Sárga lap: Soltész az 51., Jagodics M. az 52., Kovács D. és Bora a 60., Farkas M. a 82., Györgyi a 86. percben.

Szögletarány: 1:8 (0:7)

26. perc: Hamed beadása után Czékus közelről jobbal a kapu közepébe lőtt, 1–0.

35. perc: Ismét Czékus a főszereplő, aki becsapta Kalmárt, beverekedte magát a büntetőterületen belülre és lapos lövése után már úgy tűnt, a budafoki kapus megszerzi a labdát, ám az kicsúszott a kezei közül és az üres kapu közepébe gurult, 2–0.

68. perc: Horváth Olivér bal oldali beadása után Soltész az ötös jobb sarkáról a kapu közepébe fejelt, 2–1.

79. perc: Ide-oda pattogott a labda a csabai 16-oson belül, végül Kovács Dávid játszott Beke II Péter elé, aki ballal gyönyörűen tekerte be a bal alsó sarokba a labdát, 2–2.

80. perc: Jagodics akaszkodott össze Miklóval, előbbi visszarúgott, a játékvezető pedig a budafoki játékost kiállította.

Jó: Czékus, Hamed, Póser, ill. Soltész, Beke II P., Adorján.

Brlázs Gábor: – Kettő–nullás vezetés után meg kell nyerni egy ilyen mérkőzést, amit le is zárhattunk volna, mert több óriási ziccerünk is volt. Kényszerű cserék miatt sajnos meg kellett bontani a csapatot és akik most beszálltak, nem nyújtottak megfelelő teljesítményt és ez két pontunkba került.

Mátyus János: – Tudtuk, hogy a hazaiaknak ez egy élet-halál mérkőzés és megérdemelten szereztek kétgólos előnyt. A szünetben próbáltunk a játékosok fejében rendet tenni, két cserét is végrehajtottunk és a szünet után felül is kerekedtünk a Békéscsabán. Nagyon boldogok vagyunk az egy ponttal, bár ha nincs a kiállítás, lehet, még három is lett volna. Lelkesek voltunk, küzdöttünk és taktikailag is fegyelmezetten játszottunk. A lelkesedésünk sajnos néha átcsapott kakaskodásba, de ez talán még belefér.