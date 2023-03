Tizedik alkalommal rendezte meg hétvégén a Hód-Fürdő Kft. a Gyarmati-kupa nemzetközi úszóversenyt Hódmezővásárhelyen, a Gyarmati Dezső Sportuszodában. A kétnapos eseményre harminc klub delegálta felnőtt és utánpótláskorú sportolóját, Békés vármegyéből mind a hét egyesület képviseltette magát. Német, román, szerb és szlovák klubok versenyzői emelték nemzetközi szintre a viadalt.

Nem kevesebb, mint 422 fiatalt nevezett klubjuk, a versenyzők összesen 1797 rajtot teljesítettek. Az elért pontokat tekintve a házigazdák bizonyultak a legeredményesebbnek, az 57 versenyzőt kiállító HÓD Úszó Sportegyesület végzett az élen 918 ponttal, megelőzve a NICS-Hódmezővásárhelyi Úszóklubot (714) és a Bácsvíz Kecskeméti VSC-t (515). A békésiek közül a legjobb pozíciót a Békéscsabai Előre Úszó Klub harcolta ki, nyolcadik lett 253 ponttal. A további helyezések: 12. Orosházi Úszó Egyesület (202), 14. Békési ÚKE (148), 15. Gyulai Várfürdő (145), 23. Tótkomlósi Úszó Egyesület (51), 34. Gyulai Triton SE (43), 27. Gyomaendrődi Körös ÚE (27).

A Gyulai Várfürdő úszói csak az első napon álltak rajthoz, ahogyan Tóth András, a klub vezetőedzője fogalmazott:

– Csak szombaton versenyeztek fiataljaink, hétfőn már edzéseken vettek részt újra. Tizenhárom fiatallal utaztunk Hódmezővásárhelyre, közülük hatnak három hét múlva lesz az idei fő versenye, a felnőtt bajnokság. Ezért most csak az volt a cél, hogy edzésjelleggel, de verseny körülmények között ússzanak, legyen egy kis versenyláz, egy kis megméretés is. Mindenki több számban is rajthoz állt, így jelentős terhelést is kaptak. A felnőtt országos bajnokságra készülő hat versenyzőnk közül egyébként egyedül Szabó János az, aki valóban felnőtt, a többiek ifjúságiak, serdülők. Számukra motivációs cél az ob, hiszen például Milák Kristóffal is versenyezhetnek. Nekem is fontos látnom, hogyan állnak a felkészülés során a majdani saját korosztályos bajnokságukra.

Valach Dávid, a békéscsabaiak utánpótlásedzője így értékelte fiataljai teljesítményt:

– Az volt a célunk, hogy felmérjük, miként is sikerült a téli alapozó munka. Nagy büszkeséggel mondhatom, hogy határozottan jól, mivel hetven egyéni csúcs született tanítványaim részéről, ami önmagáért beszél, főleg úgy, hogy a rajtjaink száma összesen 72 volt. Ezen felül sikerült 14 országos bajnoki szintidőt teljesíteniük a gyerekeknek! Volt olyan versenyzőm, aki már a jövő évi ob-ra is biztosította a helyét, de akadt, aki a tizenharmadik életévét taposva úszott felnőtt országos kvalifikációs szintidőt. Ezen felül pedig begyűjtöttünk még két aranyjelvényes szintet.

Petróczki Zsombor, a csabaiak „nagycsoportjának” edzője pedig így összegzett: – A várakozásomnak megfelelő idők születtek. Széles palettán mozogtak a vállalt versenyszámok mind úszásnem, mind versenytáv tekintetében. Saját úszásnemektől az idegenig, rövidebb sprint távoktól a hosszabbakig teljesítettünk versenyszámokat. Az edzéseken való részvétel, és az ott végzett munka szépen tükröződött az eredményekben. A sok egyéni csúcs mellett értékes ranglistás, aranyjelvényes és országos bajnoki szintidő is sikerült.