Pedig azért nem volt annyira egyértelmű, hogy ennyire sima (az első szettet 17-re, a harmadikat 16-ra nyerte a Csaba, egyedül a második játszma volt nagyon szoros és küzdelmes, amikor a szlovénok 25 pontig jutottak el) lesz a szlovéniai fináléval záruló, ősszel elkezdődött sorozat vége.

Az alapszakaszban az első négy mérkőzését hozta a csabai csapat, ám az emlékezetes ötnapos januári négymeccses, három országos idegenbeli túra szlovéniai mérkőzéseit Mariborban a Calcit Kamnik, majd a házigazdák ellen elveszítette a gárda, ami még úgy is fájó volt, hogy a korábbi linzi sikerrel már biztossá vált az elődöntőbe jutás. Nem jött jól a túra balatonfüredi záróállomásán elszenvedett 3:0-s vereség sem, s valahogyan innen kellett kikászálódni a gödörből Tóth Gábor lányainak.

Hogy mennyire sikerült, azt a Kaposvár elleni Magyar Kupa elődöntőben láttuk, hiszen a csapat mindkét meccsét hozta, pluszként az Extraligában a bajnoki címvédő Vasas Óbudát is sikerült elkapni 3:0-ra.

A zágrábi MEVZA-elődöntőben elszenvedett 3:2-es vereség azonban érthető módon nem esett jól senkinek sem magyar oldalon, s amikor a csabai összecsapáson már 2:0-ra vezetett a Mladost Zagreb, alighanem mindenki (kivéve a csapat) lemondott a MEVZA-álmokról. Molcsányi Ritáék azonban felkeltek a padlóról és megnyerték a további négy szettet és bejutottak a kamniki döntőbe.

Következett a szintén hatalmas csatát és izgalmakat hozó rendkívül magas színvonalú Vasas elleni Magyar Kupa-döntő, amely végén – ahogy a tavalyi bajnoki döntő után, úgy most is – a fővárosiak örülhettek.

Maradt öt napja a csabai csapatnak, hogy a MEVZA-döntőre összeszedje magát.

Ahol aztán sugárzott a magabiztosság, a jó hangulat és a motiváció a lányokból és 76 perc játék után győzött a Békéscsaba, amely az Eger és Calcit Kamnik társaságában immár a dobogó harmadik fokán áll, már ami a regionális kupában elnyert trófeák számát (3) illeti.

– Korábban egyeztetett már a szakmai stáb és a klub vezetősége is arról, hogy hogy jó irányba tartunk, de fontos, hogy ez a trófeákban is megmutatkozzon, hiszen csak így tudunk előrelépni – mondta a Nemzeti Sportnak Tóth Gábor, a Swietelsky-Békéscsaba vezetőedzője. – Nemcsak a városnak, a magyar röplabdázásnak is fontos ez az eredmény, hiszen egymást követő két idényben is magyar csapat nyerte meg a sorozatot, amivel uraljuk a régiót. Nekem és az egész szakmai stábnak fontos visszajelzés a győzelem. Azt jelenti, képesek vagyunk kupát nyerni. Nekem óriási öröm és elégtétel volt ez a siker, mert tartoztam ezzel a trófeával a klubnak.

A pénteki volt a magyar csapatok nyolcadik győzelme a regionális nemzetközi bajnokságban, a Békéscsaba ezt megelőzően 2017-ben és 2018-ban, a Vasas Óbuda pedig tavaly ért fel a csúcsra, míg a sorozat elődjének számító Interligát az Eger 1995 és 1997 között háromszor, a Nyíregyháza pedig 2000-ben nyerte meg.

Az elmúlt tíz év bajnokai 2014: Kamnik; 2015: Maribor; 2016: Kamnik; 2017: Békéscsaba; 2018: Békéscsaba; 2019: Olomouc; 2020: Kamnik; 2021: a koronavírus-járvány miatt nem rendezték meg a sorozatot; 2022: Vasas; 2023: Békéscsaba.