Szinte az alapítástól kezdve a farsangi időszakban mindig megrendezték a lakótelepisek sportbálját. Az utóbbi években ez az esemény elmaradt, a gyakran erre nem alkalmas körülmények miatt is. Ebben az esztendőben viszont ismét sorra került a bál Békéscsabán, a Fegyveres Erők Klubjában. A Békés Megyei Harcművész Szövetség tájékoztatása szerint Debreczeni Dezső egyesületi elnök a megnyitókor örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy ismét sikerült az eseményt megrendezni, kiemelve azt is, hogy Lovas István korábbi ügyvezető alelnöknek óriási szerepe volt az eddig bálok megszervezésében.

Lovas István is szót kért és megköszönte az egybegyűlteknek, hogy hosszú évtizedek alatt támogatták őt nem könnyű munkájában. Kitért arra is, hogy nagy köszönet illeti a szülők segítő és támogató hozzáállását is.

Bemutató mérkőzés

Csányi Illés nem csak önkormányzati képviselőként, hanem egykori tekvandósként is visszaemlékezett a régi szép időkre, kitérve arra, hogy az egyesület megérdemli a támogatást. Örömteli volt, hogy jó néhány olyan korábbi versenyző is részt vett az ünnepélyen, akik már más városban élnek, de úgy érezték, el kell jönniük ebbe a vidám közösségbe.

A korábbi években gyakran bemutató is színesítette a bál programját. Idén egy kick-box point-fighting bemutatóküzdelmet láthattak a jelenlévők Viczián Dániel és Csiernyik Zsombor között, amelyet az egykori WAKO nemzetközi bíró, Gregor László vezetett le. Az ízletes vacsora után sokan perdültek táncra, s jó hangulatban került sor a hagyományos tombolahúzásra is – a lakótelepi bál tehát, a lebonyolításban részt vevő, Eperjessy Erika vezette szülői csoportnak és a támogatóknak is köszönhetően sikeresen újjáéledt.