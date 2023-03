Mindenképpen különleges élmény lehet egy klub, a szakmai stáb és a játékosok életében, ha a világ egyik legjobb csapata ellen mutathatják meg magukat, miként a szurkolóknak is unikum, ha a legnagyobb nemzetközi klasszisokat láthatják játszani.

A női kézilabda élvonalban újonc és a bentmaradásra hajtó Békéscsabai Előre NKSE szombat este a 16-szoros bajnok, 15-szörös Magyar Kupa-győztes és ötszörös Bajnokok Ligája-aranyérmes Győrt látta vendégül az NB I.-ben. Elkerülve az elcsépelt közhelyeket maradjunk csak annyiban: ez tipikusan az a mérkőzés, amelyen tényleg nincs más dolga a csabai garnitúrának, mint mindenféle teher és elvárás nélkül, a játékot és a pillanatot felszabadultan élvezve, az egyes jó megoldásokból és meccsszakaszokból a későbbi, fontos és nyerhető megméretéseken táplálkozva kézilabdázni.

Minden bizonnyal ez a nap azoknak a fiatal csabai kézilabdás tehetségeknek is hosszan tartó emlék marad, akik a kezdés előtti bemutatásnál kézen fogva beszaladtak a játékosokkal a pályára. A hangulatra sem lehetett panasz, a közel telt háznyi közönség – közte sok győri vendégszurkolóval – kiváló atmoszférát teremtett.

A masszív vendégvédelemmel nehezen boldogultak a hazaiak, ezen kívül a villámgyors és rendezetlen csabai viszafutásokkal szembeni győri akciókból, a helyzetek kidolgozásából és megvalósításából is hamar kiderült, hogy az ETO teljesen más szinten áll, mindezt persze már előzetesen is tudható volt. Ettől függetlenül felállt fallal szemben már jóval több nehézsége akadt a Rába-partiaknak, a lila-fehérek keményen tartották magukat védekezésben. Támadásban pedig leginkább beállóban okoztak problémát a hazaiak – az ezúttal is elképesztő munkát végző Mayer Szabina többször is borsot tört a győri védők orra alá. A pontatlan megoldásokból látszott, hogy a koncentráció néha kihagyott győri részről, de ez mit sem von le a csabaiak érdeméből, Papp Bálint együttese becsülettel küzdve állt helyt és tartotta a lépést a címvédővel. Az első félidőben mutatott csabai teljesítményre bőven lehet építeni az idény hátralévő részében.

Csakúgy, mint a második játékrész első felében produkált játékra és küzdőszellemre. Nagy kedvvel és hatalmas szívvel harcolva kezdett a Csaba a szünet után. Az olykor továbbra is dekoncentráltnak tűnő Győr nemhogy növelni tudta volna vezetését, a különbség csak csökkent. A negyvenedik perc után kettőre zárkóztak a hazaiak, akiknek ziccerük volt ahhoz, hogy egygólosra faragják a hátrányukat, a helyzet azonban kimaradt. Több se kellett a világsztároknak, a jövő szombaton a legnagyobb rivális Ferencvárossal bajnoki döntőnek is beillő rangadót vívó, az MK-ban és a BL-ben a négyes döntőbe jutásért küzdő győriek gyorsan megrázták magukat. Szoros reteszként zárt össze az ETO védelmi fala, a hazai támadógépezet megakadt, tíz percig nem tudott betalálni a fáradó Papp-csapat, a rivális pedig kihasználva lehetőségeit végül biztosan érvényesítette a papírformát.

A kiválóan helytálló ENKSE jövő péntek este a dobogóért küzdő Mosonmagyaróvár otthonában folytatja bajnoki szereplését.