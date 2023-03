Virág Zoltán, trénerük arról számolt be, hogy az országos döntőbe 7 versenyzőjük jutott be, és mindannyian remekül teljesítettek. – Közülük is kiemelkedő teljesítményt nyújtott Mátó Réka és Bukta Noémi, akik kitűnő versenyzéssel az országos 4. és 5. helyezést érték el általános iskolás leány kategóriában. A verseny óriási izgalmakat hozott, hiszen az 1. és 5. helyezett között mindössze 1 kör döntött. Mindkét versenyzőnknek az utolsó lövésig esélye volt a dobogó legfelső fokát meghódítani.