Bodnár Dorottya: – Szoros találkozó volt, láthatjuk az eredményen is, de csalódottak vagyunk. Sok hibával játszottunk, amit nem engedhetünk meg magunknak a döntőben. Jó csapat a Vasas, ám magunkat vertük meg. Ilyen a sport, tanulnunk kell ebből, és a későbbi kihívásainkra koncentrálni. Nagyon szeretnénk visszavágni a Vasasnak a bajnokságban, ez nem lehetetlen, képes rá a csapatunk.

Török Kata: – Izgalmas meccs volt, de erre is számítottunk, kétszer is hátrányból jöttünk vissza, és megfordítottuk a mérkőzést. Nincsenek rá szavak, mennyire boldogok vagyunk, döntőhöz méltó meccset játszottunk. Elismerésem a Békéscsabának is, mert nagyon megnehezítette a dolgunkat, kiválóan játszott. Ez a siker nagy lökést ad a bajnokság hátralévő részére is, visszatölti az elhasznált energiánkat.