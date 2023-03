Az ausztriai Innsbruck adott otthont a közelmúltban a hagyományos világkupának, ami az egyik legnagyobbnak számít Európában. 34 ország 236 klubjának 1337 sportolója 2214 nevezést adott le az idei viadalra. 14 küzdőtér mellett két ringben csaptak össze a versenyzők, köztük a Békés Megyei Harcművész Szövetséghez tartozó klubok tehetségei.

Point-fighting szabályrendszerben a békéscsabai József Attila Lakótelepi TE Debreczeni Team csapata indult el. Szép számmal termeltek érmeket a fiatalok, azonban Deberczeni Dezső vezetőedzőben maradt némi hiányérzet, ugyanis a rutinosabb versenyzőktől jobb teljesítményt várt.

Az is igaz, hogy többen betegségből lábaltak ki, többen korosztályt váltottak, ami mindig nehézséget jelent. Így is kiemelkedett Jancsó Lili, aki újoncként kadét-2 (ifjúsági) kategóriában nyert, illetve a szintén az ifik közt újoncnak számító Debreczeni Frida, aki egy ezüst- és egy bronzérmet szerzett, legyőzve a tavalyi világbajnokot is. Petró Lili teljesítményét látva pedig úgy tűnik, eséllyel szállhat harcba ebben a versenyévadban a felnőtt nemzetközi élmezőnnyel is.

Kick-light szabályrendszerben Mezei Nikolett (Barátság SE Battonya) most sem talált legyőzőre. Ugyanazzal az angol lánnyal döntőzött, aknt tavaly az Európa-bajnokság fináléjában is felülkerekedett. Klubtársa, Marosin Bella a legjobb négyig jutott, de tovább már nem kockáztatott, hiszen a napokban tekvandó dan-vizsgán szerepel. A viharsarki versenyzők összesen 5 arany-, 6 ezüst- és 10 bronzérmet szerezve búcsúztak el Innsbrucktól.

Eredmények

A viharsarki érmesek. Point-fighting szabályrendszer. Felnőttek. Csapat: 3. Békéscsabai JALTE-Debreczeni Team (Csiernyik Zsombor, Malatyinszki Bendegúz, Opauszki Dávid, Viczián Dániel). Juniorok: 2. Petró Lili. Kadét-2 (ifjúsági) korosztály. Fiúk. 37 kg: 3. Petró Bálint. Leányok. 37 kg: 2. Debreczeni Frida. 42 kg: 3. Debreczeni Frida. 65 kg: 1. Jancsó Lili. Leány csapat: 2. JALTE (Debreczeni Frida, Fördős Jázmin, Jancsó Lili, Szabó Szófia). Kadét-1 (serdülő) korosztály. Fiúk. +47 kg: 3. Szűcs Levente. Csapat: 2. JALTE (Born Henrik, Szűcs Levente, Szvarnasz Janisz, Stir István). Leányok. Csapat: 3. JALTE (Petró Laura, Debreczeni Lilla, Nátor Petra). Gyermek korosztály. Fiúk. 36 kg: 3. Tóth Kevin. Gyakorló „B” kategória. Kadét-2 (ifjúsági) korosztály. Fiúk. 47 kg: 1. Kovács Benjámin. +57 kg: 3. Bánfi Bence. Leányok. 55 kg: 1. Tóth Izabella. Kadét-1 (serdülő) korosztály. Fiúk. 32 kg: 3. Gróf Nimród Attila. +42 kg: 1. Szvarnasz Janisz. Leányok. +42 kg: 3. Koczka Kata Izabella. Csapat. Fiúk: 2. JALTE. Leányok: 2. JALTE. Kick-light szabályrendszer. Felnőttek. Nők. 65 kg: 1. Mezei Nikolett (Barátság SE Battonya). Kadét-2 (ifjúsági) korosztály. Leányok. 46 kg: 3. Marosin Bella (Barátság).