– Itt az alkalom, hogy ez a csodálatos sportág megmutassa, miért szeretik világszerte sok millióan. Az pedig külön megadja a savát-borsát, hogy a Békéscsaba–Vasas egy „modernkori klasszikus”, hogy egy sajtóorgánumot idézzek. A felek ezt igazolták is, hiszen ez a két csapat dominált az elmúlt tíz esztendőben, ezért a laikusok számára is csemege lesz. Az egész város és a klub is erre fókuszál a Közép-európai Liga-elődöntő után, mert meg szeretnénk nyerni.

A klubelnök elmondta, hogy elmúlt időszak meccsei hatalmas küzdelmet hoztak a két együttes között, és akármerre dőltek el, nemcsak a szurkolóknak, hanem az átlag sportszeretőknek is maradandó élményt adtak, és ilyen rangadóra számít vasárnap is. Aláírna most is egy olyan eredményt, mint 2017-ben (akkor 3:0-ra győzött a Békéscsaba – a szerző), de a klub nem a múltban él, a fókusz a jövőn van. Adott a lehetőség és hisznek abban, hogy élni tudnak vele.

A Békéscsaba ellenfele, a Vasas Óbuda csapatkapitánya, Ayshan Abdulazimova úgy vélekedett, hogy mindig rendkívül nehéz a Békéscsaba ellen játszani, hiszen egy remek gárdáról van szó.

– Tiszteljük ellenfelünket, de bízunk az edzői stáb által kitalált taktikában. Az előző idényben három trófeát nyertünk, idén kettőt szeretnénk elhódítani.

A győztes indulhat a második számú európai sorozatban, a CEV-kupában.

Szombati férfi, másnap a női döntőt és bronzmérkőzést rendezik a budapesti XVII. kerületben található multifunkcionális, 1500 néző befogadására alkalmas Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban.

A mérkőzést az M4 Sport+ élőben közvetíti.