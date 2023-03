Battonyai TK–Medgyesegyháza SE 2–0 (2–0)

Megyei II/ B osztályú mérkőzés. Battonya, 60 néző. V.: Baczovszki. Battonya: Erdélyi – Liszkai P., Kovács Z., Marjai (Remzső), Káló (Ármán), Varga K., Apostol (Pajkó), Lenti, Lipták, Kiss Z. (Mákos), Molnár R. Edző: Kovács Zoltán, Lukács István. Medgyesegyháza: Zsadány – Nagy S., Tóth Z., Poliak (Stir), Holecz (Födelevics), Szigetvári, Szabó A., István, Kukula, Megyeri (Nadicsán), Nagy B. Edző: Gellény Ferenc.

G.: Holecz (öngól) a 6., Varga K. a 41. percben. Jó: Molnár R., Liszkai P., Varga K., ill. Stir, Kukula, Szigetvári.

Kovács Zoltán, Lukács István: – Az első félidő rendben volt, a másodikat inkább hagyjuk. A legfontosabb a három pont volt, ezért nem lehetünk elégedetlenek. A szurkolóink mai is kitettek magukért.

Gellény Ferenc: – Még a szerencse is elpártolt mellőlünk, a második félidei játékunk alapján egy pontot megérdemeltünk volna. L. I.

Csorvási SK–Köröstarcsai KSK 1–1 (0–1)

Csorvás, 60 néző. V.: Kovács A. Csorvás: Maczák – Lengyel, Csicsely, Zsiga N., Varga G., Salka B., Koszna (Simon), Szuda (Németh R., Szatmári B.), Könyves (Fabulya), Gerda V., Szabó K. (Hrncsjár). Edző: Zsiga Róbert. Köröstarcsa: Fülöp – Puskás, Hajdú, Hajzer, Petneházi (Varga L.), Farkas Gy., Tóth G., Szentpéteri, Keresztesi, Kozák, Vincze Gy. Játékos-edző: Farkas Gyula.

G.: Fabulya a 90., ill. Puskás a 45. percben. Jó: Maczák (mezőny legjobbja), Fabulya, Zsiga, Könyves, ill. az egész csapat.

Zsiga Róbert: – Igazságos lett a vége, bár hamarabb is egyenlíthettünk volna, illetve eldönthette volna a Tarcsa is a mérkőzést többször is. A kapusunk meccsben tartotta a csapatot, az „öreg” meg befejelte egy hektikus mérkőzésen! Kifejezetten jó játékvezetés!

Bokorné Kerekes Zsuzsanna technikai vezető: – A második félidőben eldönthettük volna a mérkőzést, de a kihagyott helyzetek alapján a döntetlennek a hazaiak örülhetnek jobban. Kaszai Károly

Kondorosi TE–Kétegyházi SE 4–0 (2–0)

Kondoros, 220 néző. V.: Zahorecz. Kondoros: Gritta – Mile (Szigeti), Rafaj P., Rafaj M., Szebegyinszki (Varga E.), Paluska, Busa, Bákai B. (Arnótszky), Vajgely (Kurucz), Rafaj R., Magda (Laurinyecz). Edző: Janis János. Kétegyháza: Farkas Zs. – Számel, Árgyelán, Szabó Sz. (Darócz), Veder (Simonka), Kovács E., Gyulai, Tóth V., Gulyás (Szucsán), Poliák, Patkás (Bozsó). Edző: Papp József, Gulyás Gergő.

G.: Rafaj M. a 28., a 39., Paluska az 50., a 77. percben. Jó: Paluska, Rafaj P., Rafaj M., Rafaj R., ill. Farkas Zs., Tóth V., Patkás.

Janis János: – A védekezésünk a mai meccsen is rendben volt, viszont a támadójátékunk gyengébbre sikeredett, sokkal több kell a következő mérkőzéseken. Ettől függetlenül a zsíros kenyér jól fog csúszni. Jó játékvezetés!

Papp József: – Megérdemelten győzött a bajnokesélyes. További sok sikert a Kondorosnak! Jankovics László

Tótkomlósi TC–Kunágotai TE 2–0 (1–0)

Tótkomlós, 80 néző. V.: Kató. Tótkomlós: Asztalos – Poljak D., Fazekas, László (Paulik), Jámbor, Isztin (Borbás), Varga G. (Zádori), Baliga D. (Balogh T.), Szabó S., Ondrejó, Koleszár. Játékos-edző: Horváth Henrik. Kunágota: Csomós – Kiss Cs., Lólé K. (Varga Z.), Sóstai, Sárvári M., Veselicz (Nagy P.), Sárvári Á., Kovács A., Farkas F. (Pócsik), Sirkó, Mikoly. Edző: Korpa János.

G.: Varga G. a 18., 11-esből az 52. percben. Jó: Isztin, Koleszár, Fazekas, Szabó S., Jámbor G., ill. Kiss Cs., Sárvári Á., Sirkó, Sárvári M., Mikoly.

Horváth Henrik: – A mai mérkőzést végig a kezünkben tartva nyertük meg. Több jó teljesítmény volt egy szimpatikus ellenféllel szemben. A második félidőben visszaesett a teljesítményünk, de még így is rengeteg helyzetet puskáztunk el. Sajnos a befejezésekkel hadilábon állunk.

Korpa János: – Sajnos a múlt heti formánkat nem sikerült hozni. Fejben egy kicsit elfáradtunk. Folytatjuk az elkezdett munkát. A sérült játékosunknak, Veselicz Attilának mielőbbi gyógyulást kívánunk! László Dávid

Magyarbánhegyesi FC–Kaszaper FC 0–1 (0–1)

Magyarbánhegyes, 110 néző. V.: Gyuga. Magyarbánhegyes: Németh – Varga P., Vágási (Kopócs), Kormányos Kristóf, Fodor P., Rozsi (Harczman), ifj. Kintner, Hegedűs, Fodor R. (Fekete), Matuz P., Szőke. Edző: Kintner János. Kaszaper: Bordás S. – Bordás M., Kőszegi (Husvéth), Garamvölgyi, Abonyi (Kéri), Csenki (Dénes), Hatfaludy, Kasza, Szivák, Bódi (Toll), Simon T. Edző: Kormányos Antal.

G.: Abonyi, a 15. percben. Kaszaperi jók: Hatfaludy, Bordás M., Simon, Abonyi.

Kormányos Antal: – Több alapember nélkül, négy negyven plusszos kezdőjátékossal, óriásit küzdött és hatalmas taktikai győzelmet aratott a csapat. Dicséret illeti az összes játékosomat. Köszönjük a csapatot elkísérő hetven kaszaperi szurkoló biztatását! K. J.

Gádoros–Kevermes SE 1–2 (0–0)

Gádoros, 70 néző. V.: Tapodi. Gádoros: Belanka – Szokolai, Szijjártó D., Jónás (Pecznyik), Szijjártó G., Farkas K., Máriás, Mucsi, Tóbiás, Kuli, Fodor J. (Kovács T.). Edző: Keresztes István. Kevermes: Horváth S. – Kukla L., Kovács I. J. (Orosz), Szabó T. (Kovács II. J.), Mittnacht, Kócs, Pain, Plástyik, Kukla D., Puporka, Egeresi. Edző: Domsik Tibor.

G.: Pecznyik az 50., ill. Puporka az 56., Kukla D. (11-esből) a 85. percben. Kiállítva: Mucsi (második sárga lap után) a 77., Kuli (kakaskodásért) a 90. percben. Jó: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Keresztes István: – Ez a vereség a játékvezető ténykedésének köszönhető. A kevermesi csapat hozta a formáját. A vezetésünk után végig provokáltak bennünket és ebben a játékvezető partner volt.

Domsik Tibor: – Nehéz mérkőzésen sikerült megszerezni a győzelmet egy szervezetten focizó hazai csapat ellen. Pisont András

Mesterlövészek

A megyei II/B osztály góllövőlistája

28 gólos: Kukla D. (Kevermes).

19 gólos: Barthalos (Lőkösháza).

17 gólos: Rafaj R. (Kondoros).

15 gólos: Puskás (Köröstarcsa), Puporka (Kevermes).

12 gólos: Busa (Kondoros), Csábi (Csorvás).

11 gólos: Kecskés (Kunágota), Rafaj M. (Kondoros).

10 gólos: Lakatos (Kevermes).

9 gólos: Kovács A. (Kunágota), Szivák (Kaszaper).

8 gólos: Hajdú (Köröstarcsa), Bozsár (Magyarbánhegyes), Gyevi-Nagy, Zsiga N. (Csorvás).

7 gólos: Csiernyik M. (Újkígyós), Kozák (Köröstarcsa), Varga P. (Battonya), Czernó (Lőkösháza), Racs (Magyarbánhegyes), Szabó S. (Tótkomlós).

6 gólos: Nana (Gádoros), Simon B. (Kaszaper), Kovács Z. (Battonya).

5 gólos: Szentesi (Csorvás), Burkus (Újkígyós), Remzső, Kiss Z., Apostol (Battonya), Bákai B. (Kondoros).

4 gólos: Boros (Lőkösháza), Farkas F. (Kunágota), Paluska, Magda (Kondoros), Fekete Z., Matuz P. (Magyarbánhegyes), Holecz, Fodor R. (Medgyesegyháza), Tóbiás, Máriás, Szijjártó G. (Gádoros), Kócs (Kevermes).

3 gólos: Kormányos Kristóf (Magyarbánhegyes, Kaszaper), Komlósi (Lőkösháza), Tóth B. (Kevermes), Csenki (Kaszaper), Farkas K., Kuli, Mucsi, Bankó (Gádoros), Pacsika, Danczik (Újkígyós), Bogár, Baliga D., Keszeli, Kocsis, Poljak D., Varga G. (Tótkomlós).

2 gólos: Szijjártó D., Fodor J. (Gádoros), Laurinyecz (Kondoros), Péli, Abonyi Á. (Kaszaper), Szabó K., Hrncsjár (Csorvás), Bozsó, Tóth Z. (Kétegyháza), Horváth R., Gazsó, Benyó, Solymoskövi, Werner (Újkígyós), Nagy Gy., (Battonya), Kolozsi, Rotár (Lőkösháza), Igricz (Kétegyháza), Rung (Kevermes), Zádori, Koleszár (Tótkomlós), Nagy Zs., Bácsi, Megyeri (Medgyesegyháza), Vágási, Fülöp B., Rozsi (Magyarbánhegyes), Keresztesi (Köröstarcsa), Csatlós, Prókai, Multyán L. (Kunágota).

1 gólos: Pecznyik (Gádoros), Kántor, Andrejsi, Mészáros, Szentpéteri, Petneházi, Farkas Gy. (Köröstarcsa), Varga G., Szuda, Ruszin, Gerda V., Fabulya (Csorvás), Varga K., Kiss D., Molnár R. (Battonya), Sas, Grósz, Oláh T., Csiernyik A. (Újkígyós), Szeredi, Lakatos, Balázs M. (Lőkösháza), Hajdú Á., Juhász P., Lakatos, Mikoly, Nagy Z. (Kunágota), Mile, Rafaj M., Szebegyinszki (Kondoros), Mittnacht, Kukla L., Pain, Kovács J. (Kevermes), Bacsa, Stranszky, Fazekas, Abonyi A., László D., Garai (Tótkomlós), Fettik, Gulyás, Krisán L., Hack, Gál, Tóth V., Farkas Zs., Gyulai (Kétegyháza), István, Borsi, Kukula, Szabó A., Otrok, Mazán P., Fodor P. (Medgyesegyháza), Garamvölgyi, Baliga Sz., Toll, Dénes, Husvéth, Pónya, Bódi, Bessenyei (Kaszaper), Balázs (Magyarbánhegyes).

A megyei II/B. állása

1. Kondoros 13 1 2 57—17 40

2. Kevermes 12 2 2 68–24 38

3. Csorvás 8 3 5 42—31 27

4. Lőkösháza 8 2 5 41—33 26

5. Tótkomlós 8 2 6 35—28 26

6. Kaszaper 8 2 6 32—31 26

7. Magyarbánhegyes 7 4 5 32—21 25

8. Köröstarcsa 7 3 6 42—33 24

9. Gádoros 7 2 7 35—37 23

10. Battonya 6 4 6 33—43 22

11. Kunágota 6 1 9 37—56 19

12. Újkígyós FC 3 3 9 32—46 12

13. Kétegyháza 1 2 13 15—51 5

14. Medgyesegyháza 1 1 14 20—70 4

Következik

A megyei II/B. osztályban a 17. forduló következik. Március 25., szombat, 13.00: Battonyai TK–Tótkomlósi TC. Március 25., szombat, 15.00: Újkígyós FC–Kevermes SE, Kaszaper FC–Gádoros SE, Kunágotai TE–Magyarbánhegyesi FC, Kétegyházi SE–Medgyesegyháza SE, Köröstarcsai KSK–Kondorosi TE. Március 26., vasárnap, 16.00: Lőkösháza KSK–Csorvási SK.