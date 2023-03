A mérkőzés első pontját Marta Drpa szerezte, ám a folytatásban inkább a horvátok domináltak, igaz elhúzni nem tudtak. A Csaba Pintér Andrea ászával kiegyenlített, majd egy remek négyes szériával öt ponttal meglépett zágrábi vendéglátójától. Horvát időkérés következett, de Mihaljevicék továbbra sem találták a ritmust, a csabaiak ugyanakkor jól állták a sarat a hálónál és tartották a távolságot. A játékrész derekán a zágrábiak is elkapták a fonalat, két sikeres sánc mellett 5:0-s sorozatot produkálva beérték a magyar együttest. Most Tóth Gáboron volt a sor, hogy időt kérjen.

Gyakran állt a játék, mikor, éppen melyik csapat vezetett, úgy kértek időt az edzők. A hajrában a remeklő Pavicic eredményességének köszönhetően a horvátok álltak jobban. Már-már úgy tűnt, hogy meg is nyerik a szettet, de egy nagy rohammal a Csaba mínusz kettőről fordítva megszerezte a vezetést.

Nagyon belekezdett a 2. játszmában a Mladost, 7:1-nél volt is mondandója a vendégek trénerének. Valamit javított a helyzetén a Békéscsaba, de a horvátok uralták a mérkőzést, magabiztosan röplabdáztak és jelentős, 8 pontos előnyre tettek szert. 14:6-nál második idejét is kikérte Tóth Gábor, s ez már segített, elkezdte felfelé tornázni magát a csapata, de még így is nagy volt a hátrány, sőt, Mehicék rövid időn belül visszaállították a korábbi különbséget. Innen már nem volt visszaút, a Zágráb egy 6:0-s szériával eltüntette a szetthátrányát.

A harmadik játszma úgy kezdődött, ahogyan az első, a zágrábiak nagy tempót diktáltak, ami az eredményben is megmutatkozott. Vaszileváék feljöttek ugyan egy pontra, de Mihaljevic ellenállhatatlannak bizonyult, aki ekkor már 14 pontnál tartott. Igyekezett a Békéscsaba, Tóth Gábor pedig cserékkel frissített, ám a horvátok játékát nem igazán sikerült megtörni. Elkezdett hajrázni a Békéscsaba, fel is zárkózott két pontra, de ennél többre nem futotta, Pavicic pontja már a zágrábiak vezetését jelentette.

Már menetrendszerű volt a zágrábi kezdés, 4:1 után ismét futni kellett az eredmény után a Csabának. Többször is megpróbált felzárkózni a vendégegyüttes, ami hajrában sikerült, mi több, 20-nál be is érte ellenfelét. Óriási csata zajlott, a csabaiak három meccslabdát is hárítottak, sőt, fordítottak, Pintér pontjával pedig kiharcolták a döntő játszmát.

Nem tudta kihasználni a lélektani előnyt a Békéscsaba, 8:5-ös hazai vezetésnél cseréltek térfelet a csapatok. Hiába kért időt 9:5-nél Tóth Gábor. Csapata nagy hajrába fogott, egy 7:2-es szériával nagyon közel került a horvátokhoz. Mehic pontjával jutott el a meccslabdáig a Mladost, s bár Drpa révén egyet hárított a BRSE, Grabic véget vetett a közel két órás küzdelemnek.

A visszavágót március 7-én játsszák Békéscsabán.

Mladost Zagreb (horvát)–Swietelsky-Békéscsaba 3:2 (–23, 13, 21, –25, 13)

Közép-európai Liga, elődöntő, 1. mérkőzés. Zágráb, ??? néző. V.: Valentár, Rozej (szlovénok)Zagreb: Mihaljevic 25, Markovic 13, Mehic 17, Antunovic 6, Pavicic 18, Papac 9. Cs.: Stimac (liberó), Popic,Grabic 2.Vezetőedző: Miodrag Stojakovic. Békéscsaba: Vaszileva 10, Bodnár 10, Drpa 25, Aktas 6, Pintér 7, Bagyinka 4. Cs.: Molcsányi (liberó), Glemboczki 7, Olijnik.Vezetőedző: Tóth Gábor.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 6:4, 9:14, 17:17, 18:20, 23:21. 2. szett: 7:1, 9:4, 14:6, 16:10, 23:13. 3. szett: 5:1, 9:8, 13:9, 19:13, 20:18, 24:19. 4. szett: 4:1, 9:7, 13:10, 18:11, 20:20, 24:22. 5. szett: 4:1, 9:5, 12:6, 14:13.

Miodrag Stojakovic: – Jobb volt a nyitásfogadásunk, mint a Békéscsabáé, ez volt a kulcs. A legvégén a védekezésünk is összeállt. Bízom benne, hogy hasonló szinten fogunk tudni röplabdázni a visszavágón is, és akkor továbbjuthatunk.

Tóth Gábor: – Először is, a támadójátékosaink nem hozták az átlagot sem, a másik, hogy a fogadásunk váratlanul hektikus volt, különösen azoknál a szerváknál, ahol nem kellett volna, hogy az legyen. Tulajdonképpen örülhetünk a három–kettes eredménynek. Nagymesterei vagyunk annak, hogyan hozzunk magunkat nehéz helyzetbe. A továbbjutás még mindig nyitott, viszont életünk legnehezebb hete vár ránk, két élet-halál meccsel, hiszen kedden jön a visszavágó, majd vasárnap a Magyar Kupa-döntő.