Termálfürdő FC Tiszaújváros–Békéscsaba 1912 Előre II. 3–0 (2–0)

NB III.-as mérkőzés. Tiszaújváros. V.: Nyekita. Tiszaújváros: Herceg P. – Nagy Gergő, Páll Zs. (Vitelki B. 73.), Gelsi, Tóth Borisz (Bussy, 82.), Géringer (Tóth S., 82.), Lőrincz P., Varjas, Nagy Péter, Boros G. (Nagy D., 79.), Valkay R. (Molnár M., 73.).Vezetőedző: Vitelki Zoltán. Békéscsaba: Zábráczki – Bacsa K., Trescsula (Werle, 85.), Pap Sz. (Sipaki, 85.), Kuzma (Rajsli, 57.), Zádori K., Oláh Á. (Komáromi, 73.), Bónus, Babinyecz, Csák (Orvos, 46.), Belanka. Vezetőedző: Nagy Sándor. G.: Gelsi a 19., Boros G. a 27. és Vitelki B. a 82. percben.

Előre II. jók: Bónus, Kuzma.

Vitelki Zoltán: Nehéz volt a hét, sok beteg, betegségből visszatért játékos, át is kellett rendesen tervezni a heti edzésprogramot, de szinte mindenki össze tudta magát szedni. Ennek a negatív hozadéka nem látszódott a meccsen, jól is játszottunk és magabiztosan nyertünk.

Jakab Péter (szakmai tanácsadó): Nagyon fiatal csapattal érkeztünk, szerettük volna a fiatalokat is megnézni meccskörülmények között. Az első húsz percben a kapunkhoz voltunk szögezve, két gólt is kaptunk. Utána kijjebb tudtunk jönni, de nagy helyzetünk nem volt, csak lehetőségek. A második félidőben szerkezetet váltottunk és jobban néztünk ki, de ekkor is csak egy kapura lövésünk volt. A harmadik kapott gól már csak kegyelemdöfés volt számunkra.