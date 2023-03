– A felkészülés során volt egy kis mélypont, amiből sikerült kijönni – értékelt Márton Anita a versenyt követően. – A most megszerzett hatodik hely nem rossz, nagyjából ilyen céllal érkeztem az Eb-re, bár helyezésben kicsit közelebb is végezhettem volna a dobogóhoz. Az idei legjobb eredményemnek persze örültem, még ha csak hat centivel is döntöttem meg az előzőt, de kicsit felemás érzéseim vannak, mert a holland ellenfelem csak egy centivel végzett előttem, és tizennégyre voltam az éremtől. Az edzőm, Eperjesi Laci bácsi azt tanácsolta, ne agyaljak ezen. A felkészülés során előjött technikai hibámon sikerült javítanunk, de a mozgás még nem az igazi, nem voltak elég magasak a lökéseim, rendre kimentek a jobb szektorba, holott inkább középre vagy a bal szektorba kéne esnie a golyónak. Ez az eredmény azért szép lezárása a téli szezonomnak – összegzett Márton Anita.