Az újonc és a dobogóért továbbra is harcban lévő Körösladány a második helyezett Putnok bravúros hétközi legyőzése után a harmadik DEAC-ot fogadja. A debreceniek ugyanannyi pontot (47) gyűjtöttek eddig, mint a KMSK, de eggyel több győzelmet arattak és jobb a gólkülönbségük is. A sorozatban három győzelemnél tartó ladányiaknál többen is – Ruzsa Zoltán, Pusztai András, Murvai Dávid, Szabó Milán és Malkócs Marcell – sérüléssel vagy betegséggel bajlódik.

A legutóbbi öt fordulóban négyszer is alulmaradó Füzesgyarmatra nehéz túra és meccs vár a jó formában lévő és roppant masszív putnokiak otthonában. A hét közben éppen a gyarmatiakat két vállra fektető, tavaly szeptember 28., sorozatban 16 meccs után újra három pontot gyűjtő Békéscsaba második együttese a középmezőnyben tanyázó debreceni második csapatánál vizitál.

NB III., Keleti-csoport. 29. forduló. Április 02., vasárnap. 13.00: Debreceni VSC II. (10. helyezett)–Békéscsaba 1912 Előre II. (20.). 16.00: Körösladány MSK (4.)–Debreceni EAC (3.), Putnok FC (2.)–Füzesgyarmati SK (15.).