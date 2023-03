FISE-Újkígyós–Békési FKC U23 30–25 (13–14)

NB II-es mérkőzés. Férfi. Újkígyós, 250 néző. V.: Juhász, Szilágyi. Újkígyós: KISS N. – Harangozó 2, BALOGH J. 5, KÁDAS B. 11 (6), Ivanics 2, Branyiczki 1, Farkas Bálint 3. Cs.: Ecker (kapus), Balázs, Kerekes 1, MASA 1 FEKETE L. 4, Lipták G., Endrei, Székely, Süli. Edző: Szabó Zsolt. Békés: FEJES – Novák E. 2, Gábor 5, Petrus 3, Csige 3, Fekete B. 3, Farkas Balázs 2. Cs.: NAGY-GÁSPÁR (kapus), Nagy Z. 2, Szabó G. 2, Lukács, Kóta, Sütő 1, Furka, Rusznák 2, Murányi Á. Edző: Tar Bence. Kiállítások: 10, ill. 14 perc+Murányi Á. Kizárva. Hétméteresek: 8/6, ill. 0.

Fordulatokban bővelkedett az első félidő, vezetett egyik, de a másik csapat is, a szünetben a békésiek minimális különbséggel. Szünet után keményedett a mérkőzés, sok volt a kiállítás. Elszakadni azonban továbbra sem tudtak egymástól a felek. Murányi Ádám végleges kiállítása után megtört a békési csapat, a kígyósiak pedig elléptek és megnyerték a rangadót.

Kondorosi KK–Opus Tigáz Hajdúszoboszló 33–25 (12–16)

NB II, férfi. Kondoros, 100 néző. V.: Grézló, Miklós. Kondoros: SZTANCSIK – AMBRUS 7, PADLA 8 (2), PAPP K. 10, GAZSÓ 6, KOVÁCS A. 1. Cs.: Szebegyinszki, Kondé (kapusok), Istenes I., Krajcsovicz 1, Kasnyik T., Kasnyik V. Edző: Kósa Balázs. Kiállítások: 6, ill. 2 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 4/3.

A Hajdúszoboszló dominált az első félidőben, a 4–0-s kezdés után is tartotta olykor ötgólos előnyét. A második félidőben sokat javult a hazaiak játéka, akik Papp Krisztián vezérletével fokozatosan ledolgozták hátrányukat és a félidő közepén a vezetést is átvették. Jól játszott a kondorosi csapat, amely már hét találattal is vezetett és nem is tört már meg a lendülete.

Köröstarcsai KSK–Makó KC 24–30 (16–16)

NB II, férfi. Mezőberény, 80 néző. V.: Ráczi, Rigó. Köröstarcsa: PANKOTAI – KECSKÉS 4, POLGÁR T. 6, Pap 1, Kovács I. 3, Molnár S. 3, LŐRINCZI 4. Cs.: Domokos (kapus), Bögre 1, Lukács, Oláh 2, Szőke. Játékos-edző: Oláh Gábor. Kiállítások: 12, ill. 4 perc. Hétméteresek: 1/0, ill. 4/3.

A makóiak kezdtek jobban, vezettek is 8–3-ra, majd feljavult a tarcsaiak kapusteljesítménye és a védekezése is, így fordítani tudtak. Hazai oldalon sok volt a kiállítás, amit kihasznált a Makó és a szünetig kiegyenlített. A második félidő közepéig szorosan alakult a mérkőzés, a vendégek ekkor növeltek a tempón, elhúztak és végül biztosan szerezték meg a két bajnoki pontot.

Békéscsabai ENKSE U22–Mezőtúri AFC-Syngenta 29–21 (15–10)

NB II, női. Békéscsaba, 50 néző. V.: Grézló, Miklós. Békéscsaba U22: Petrovszki – Pétervári 3, Majoros, Sándor 7 (1), Ancsin 5, Szöllősi, Károlyi 1. Cs.: Tóth R. (kapus), Zsemberi 4 (2), Csányi, Fazekas 3, Kovács K., Weigert 2 (2), Téglás, Krajcsó, Kiss F. 4. Edző: Fábián Csaba. Kiállítások: 4, ill. 8 perc. Hétméteresek: 6/5, ill. 3/2.

A mezőtúriak tűntek frissebbnek a mérkőzés elején, de a csabaiak 10 perc elteltével ledolgozták kétgólos hátrányukat és a vezetést is átvették, majd Sándor Réka, illetve Ancsin Krisztina góljaival a szünet előtt kialakult az addigi legnagyobb, ötgólos különbség. A második félidőben Petrovszki Nikolett a kapuban, a társak a mezőnyben végezték jól a feladatukat és így tovább nőtt a csabai előny.

CZ-Gyulasport NKft.–Csorvási SK 24–17 (11–8)

NB II, női. Gyula, 100 néző. V.: Matic, Nádasdi. Gyula: Mike – Ladics 5, Ilyés 3 (1), Nagy P. 1, Gelegonya 1, Farkasinszki 5 (1) Németh Cs. 1. Cs.: Antal (kapus), Lukács 2, Szalkai, Vólent, Kertes, Szabó K. 6. Edző: Zöldi-Tóth Kata. Csorvás: Zsiga – Baráth B. 5 (1), Tóth-Greksza, Ivanics 3, Kereki 5, Márton R. 1, Popol 1. Cs.: György (kapus), Biró, Gömöri 2, Mokrán, Petrovszki, Rusz. Edző: Ivanics-Gyemó Anita, Baráth Lajos. Kiállítások: 0, ill. 2 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 2/1.

A 2. percben átvette a vezetést a hazai csapat és a szünetig nem is adta ki z előnyt a kezéből. A kapusok mindkét oldalon remekeltek, szinte lehetetlennek tűnő labdákat hárítottak. A csorvásiak azonban egy percre sem hagyták nyugton a hazai csapatot, a 40. percben ki is egyenlítettek (14–14). Ekkor még nem lehetett megjósolni, hogy melyik csapat nyeri a rangadót, ám a gyulaiak egy 10–3-as sorozattal eldöntötték a mérkőzést.