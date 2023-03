Az első párosoknál Baksa Imre ismét a nap legjobb eredményét elérő játékossal, ezúttal Mózer Lászlóval került szembe és 69 fával el is bukta a párharcát, Czégény Csaba azonban nyerni tudott 34 fával. A következő duóban jól ment a Schriffert-testvéreknek Dominiknek és Rolandnak is, így zárásként Makra György és Nyári Krisztofer 3:1-es és 96 fás gyulai előnynél guríthatott. Makra legjobb hazai játékosként 556 fát ütött, 35-el növelve az előnyt, de még a gyengébb napot kifogó Nyári is rá tudott pakolni 56 fát, s így csapatuk könnyed győzelmet aratott.

Gyulai SE Dig-Build–Szanki OBSE 7:1 (3171:2984)

NB I.-es csapatbajnoki-mérkőzés, Szegvár. Eredmények: Baksa Imre 501 fa (1/0), Czégény Csaba 518 (3/1), Schriffert Dominik 549 (3,5/1), Schriffert Roland 529 (3/1), Makra György 556 (3/1), Nyári Krisztofer 518 (3/1), ill. Mózer László 570 (3/1), Rávai Viktor 484 (1/0Ö, Monostori Márk György 468 (0,5/0), Tóth Bagi József 479 (1/0), Forczek Zsombor 521 (1/0), Cserényi Lajos 461 (1/0).

Állás: 1. Szank 24 pont (75:45), 2. BKV Előre 23 (77:43), 3. Gyula 18 (63:57), 4. Nyíregyháza 18 (64:56), 5. Szolnok 17 (63:57), 6. Dynamo 17 (66:54), 7. SalgÓzd 14 (58,5:61,5), 8. MVM Gáz SE 13 (59:61), 9. Pét 12 (59:61), 10. Eger 9 (50,5:69,5), 11. Fővárosi Vízművek 8 (46:74), 12. Bátonyterenye 7 (39:81).

Ifjúsági mérkőzés: Gyulai SE-DIG BUILD–Szanki OBSE 0:4 (882:948).