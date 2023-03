Véget ért egy páratlan korszak a Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesületnél. A 20 sportági szövetségi taggal rendelkező szervezetnél Marik Lászlóné elnök bejelentette a visszavonulását, így tisztújítás történt a közelmúltban. Marik Lászlóné csaknem ötven évig tevékenykedett a Békés megyei sportéletben versenyzőként, edzőként, vezetőként és 1990-es megalapításától kezdve elnökként irányította az érdekszövetségi egyesületet.

Az új elnök Jámbor Zoltán, a mezőberényi asztaliteniszezők vezetője lett, aki korábban 30 évig vezette a megyei asztalitenisz szövetséget is és alapítótagja az érdekvédelmi egyesületnek, végig együtt dolgozott Marik Lászlónéval.

Jámbor munkáját hétfős elnökség és két alelnök, Szabó Ágnes világ- és Európa-bajnok erőemelő-klasszis, illetve Gregor László (6. dan) mester, a Békés Megyei Harcművész Szövetség vezetője segíti a következő négy évben. Jámbor tehát belülről ismeri a szervezet működését, a múltját és a fejlődését.

– Amikor megszűntek az egyesületet támogatási forrásai és majdhogynem önfinanszírozóvá kellett válnia a szervezetünknek – miközben a célkitűzés az, hogy nonprofit szövetség legyünk –, elég nehéz volt megteremteni az anyagi feltételeket. Ezért az egyesület felvállalta a felnőtt szakemberképzést és edzői oktatást, ennek a bevételéből tudta finanszírozni a különböző rendezvényeket, illetve ebből tudott segítséget nyújtani az egyesület a sportági szövetségeknek és fenntartani az iroda működését – mondta megkeresésünkre Jámbor Zoltán.

Az új elnök szerint a tagdíjakból sem folyik be annyi forrás, hogy abból finanszírozni tudják a különböző feladatokat.

– Ezeken változtatni kellene. Már csak azért is, mert a jelenlegi gazdasági helyzet, amely minden állampolgárt sújt, kétségessé teszi, hogy mekkora létszám engedheti meg magának azt, hogy két-háromszázezer forintért képesítést szerezzen az egyesület oktatásain. Valamilyen szinten muszáj lesz változtatni, mindamellett, hogy meglévő értékeket és tradíciókat is meg kell tartani. Ilyen szempontból életem legnehezebb vállalása előtt állok. Korábban minden feladatnál a nulláról indultam és hála istennek, a szerencsének és a körülményeknek mindenütt elértem azt a szintet, ahonnan már nincs feljebb. Azért is eshetett rám Marik Lászlóné választása, mert az említett múltbéli eredményeket saját tőkéből finanszírozva értem el, a szervezet és Kati néni úgy gondolja, hogy az érdekszövetségi egyesületet is képes leszek valamilyen szinten szponzorálni, menedzselni. Ez egy nagyon nehéz vállalkozás lesz.

Jámbor szerint az oktatást vonzóbbá kell tenni, a színvonalát emelniük kell ahhoz, hogy a tanfolyamon megszerezhető diploma népszerűbb legyen az érdeklődők körében.

– Ezzel nem az eddigi vezetést akarom megbántani, hiszen Marik Lászlóné rengeteg energiát és erőt fektetett bele ebbe a munkába. Azonban éppen az idei év, amikor a felére-harmadára csökkent a hallgatói létszám, bizonyítja, hogy sokkal nehezebb lesz meglépni a változtatásokat. Hogy mégis miért vállaltam a szinte lehetetlen küldetést? Világ életemben szerettem a kihívásokat és azt gondolom, nem szabad hagyni, hogy ez a szervezet valamilyen anyagi okok miatt ne tudjon a továbbiakban működni. Össze kell tartani, hátha megváltozik az országos sportpolitika is olyan szempontból, hogy nemcsak a kiemelt sportágakat támogatja, hanem vármegyei szinten is támogatást oszt, megértve, hogy a vármegyei szintű sportszervezés nélkül talajtalanná válik az országos sportszervezés. Remélem, az asztaliteniszben szerzett kapcsolatrendszeremet is tudom majd hasznosítani. Bízok benne, sikerül minimum megugrani azt a szintet, ami már kialakult az elmúlt években a szervezetnél.